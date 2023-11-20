Ο Ντιντιέ Ντεσάν αναγνώρισε ότι «υπάρχει ποιότητα σε αυτή την ομάδα (Ελλάδα), θυμήθηκε ότι «το πρώτο παιχνίδι ήταν δύσκολο», αποκάλυψε ότι «ο Μπρις Σαμπά θα είναι τερματοφύλακας. Για τα υπόλοιπα, θα τα δείτε αύριο», είπε ότι «ο Γκριεζμάν θα παίξει αύριο το απόγευμα, ακόμα κι αν είναι 30 δευτερόλεπτα, θα τον κάνω να συνεχίσει το σερί του», παραδέχθηκε ότι «σχεδιάζει αλλαγές στην ενδεκάδα» και διαβεβαίωσε ότι αρχηγός θα είναι ο Κιλιάν Μπαπέ, λέγοντας «Ναι, είναι προγραμματισμένο.»

Αυτά μεταξύ άλλων είπε σήμερα ο Γάλλος ομοσπονδιακός προπονητής στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (21/11) –τελευταίου- προκριματικού αγώνα (21:45) για το Euro 2024, ανάμεσα στους «Μπλε» και την εθνική μας.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν μίλησε επίσης:

Για το επίπεδο της Ελλάδας: «Στο επιθετικό κομμάτι, υπάρχει καλή επιθετικότητα. Κερδίσαμε μόνο 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Το ελληνικό κοινό θα είναι πίσω τους. Ετοιμάζεται τον Μάρτιο, γι' αυτούς είναι ένας σημαντικός αγώνας. Θα γίνει ένας αγώνας υψηλού επιπέδου.»

Για τη θέση που θα παίξει ο Λούκας Ερναντέζ: «Μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις. Όταν τον έβαλα στη λίστα, ήταν κυρίως αριστερό μπακ. Θα δείτε αύριο.»

Για το απόλυτο: «Αυτό δεν είναι το Grand Slam του ράγκμπι... Θα παίξουμε για να κερδίσουμε, αλλά αυτό δεν θα μας δώσει ιδιαίτερες εγγυήσεις. Το να βρούμε μοχλούς είναι σημαντικό, αλλά είναι αυτό. Θέλουμε να παραμείνουμε άψογοι.»

Για τη διαχείριση του χρόνου παιχνιδιού: «Έχω οκτώ παίκτες που παίζουν την Παρασκευή το βράδυ. Οπότε, αν λάβω όλα τα στοιχεία υπόψη, θα βάλω αύριο να παίξει το τεχνικό επιτελείο. Μπορούμε να είμαστε πολύ καλοί, να μην κουραζόμαστε και στο τέλος να έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι πολλά στοιχεία, τα λαμβάνω υπόψη μου όσο γίνεται, θα μοιράσω και τους χρόνους με τις πέντε αλλαγές».

Για τον Κολό Μουάνι: «Τα πάει καλά, χαμογελάει. Μπορεί να τα πάει καλύτερα. Έχει τα προσόντα. Είναι ακόμα ένας νεαρός παίκτης, που έχει στάδια να ξεπεράσει. Αλλά έχει ακόμα τη γαλήνη του».

Για τον Σαμπά και τον Αρεολά: «Ο Μπρις, όπως και ο σύλλογός του, είχε ένα λίγο πιο δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν. Αλλά είναι ανταγωνιστής, διόρθωσαν την κατάσταση με την Λανς. Ο Αλφόνς κάνει καλά πράγματα, φέτος παίζει αγώνες Premier League, κερδίζει ηρεμία και αποδίδει καλά. Η ιεραρχία είναι καλή που ορίζεται. Αλλά μπορεί να αλλάξει τον Μάρτιο ή τον Ιούνιο. Ανταγωνισμός υπάρχει, αν πιστεύω ότι είναι καλύτερο να γίνει διαφορετικά...»

Για μία πιθανή δεισιδαιμονία: «Ευτυχώς δεν υπάρχει δεισιδαιμονία, διαφορετικά δεν θα πηγαίναμε στο Κατάρ. Είχαμε ένα καλό παράδειγμα με το να είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Δεισιδαιμονία... Δεν θα παίξουμε με αυτό. Παίζουμε τον αγώνα για να τον κερδίσουμε»

Για τον Κομάν: «Μπορεί να σκοράρει περισσότερα γκολ, ξέρει πολύ καλά ότι αυτό δεν ήταν πάντα έτσι. Είναι καλύτερο για αυτόν για την αυτοπεποίθησή του, για να τον απελευθερώσει ακόμα περισσότερο. Έχει τη δυνατότητα να είναι βασικός. όπως και άλλοι παίκτες».

Για την έλλειψη κινήτρων στην αυριανή συνάντηση: «Όταν σεβόμαστε τον αντίπαλο, πηγαίνουμε μέχρι το τέλος και σκοράρουμε όταν έχουμε ευκαιρίες. Αυτό είναι το υψηλό επίπεδο. Μετά μπορούμε να τα καταφέρουμε και κάποιες στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αύριο, η πρόκληση για την Ελλάδα είναι να προετοιμαστεί για τα play off. Αλλά παραμένει διεθνής αγώνας, θα κριθούμε από αυτό που κάνουμε».

Για τον χρόνο παιχνιδιού που δίνεται στους νέους: «Μου αρέσουν οι νέοι παίκτες, αν τον βρω καλύτερο από τον μεγαλύτερο παίκτη, θα προτιμήσω τον νεαρό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

