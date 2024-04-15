Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τα λόγια του Τερίμ στα αποδυτήρια που «πόρωσαν» τους παίκτες (vid)

Δείτε την παρακάμερα από την νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Λαμία  

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει την Λαμία στην Λεωφόρο, για την 5η αγωνιστική των playoff. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως κατάφεραν να βρουν άμεση απάντηση με τον Τσέριν.

Στην συνέχεια ο Μπερνάρ πήρε… φόρα και κατάφερε να πετύχει δύο πολύ ωραία γκολ. Ως αποτέλεσμα η ομάδα του Φατίχ Τερίμ να πάρει τους 3 βαθμούς. 

Παναθηναϊκός
