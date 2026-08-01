Σε νεότερη ενημέρωσή του, μέσα απ’ την επίσημη ιστοσελίδα του, ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε προς τους φίλους της ομάδας πως η απουσία του Παύλου Παντελίδη μετά την επέμβαση αποκατάστασης συντριπτικού κατάγματος στην περόνη, εκτιμάται σε 6 με 7 μήνες. Ανάλογα πάντα - όπως τονίζεται - με την πορεία της αποκατάστασης και την επίτευξη των απαιτούμενων ιατρικών και λειτουργικών κριτηρίων.

Η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο διεθνής εξτρέμ, απ’ τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού, Διονύση Χίσσα, μαζί με τον γιατρό της ομάδας, Χάρη Λάλο ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8) κι ο παίκτης θα πάρει εξιτήριο απ’ το νοσοκομείο την Κυριακή (2/8).

Ο 24χρονος άσος τραυματίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea στο Κορωπί, έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα σε διεκδίκηση της μπάλας κοντά στη γραμμή του κόρνερ. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού, καθώς διαπιστώθηκαν συντριπτικό κάταγμα της περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου, χωρίς να υπάρχει κάταγμα στην κνήμη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Ο ποδοσφαιριστής μας, Παύλος Παντελίδης, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση σύνθετου κατάγματος της δεξιάς ποδοκνημικής με συνοδό συνδεσμική αστάθεια. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ορθοπεδικό χειρουργό Δρ. Διονύσιο Χίσσα και την ομάδα του.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να λάβει την Κυριακή (2/8) εξιτήριο από το νοσοκομείο και να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας εκτιμάται σε 6 έως 7 μήνες, ανάλογα με την πορεία της αποκατάστασης και την επίτευξη των απαιτούμενων ιατρικών και λειτουργικών κριτηρίων».

Από τις πρώτες στιγμές μετά τον τραυματισμό του, ο Παντελίδης είχε στο πλευρό του τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο, τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο και όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, ενώ σύσσωμος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού του εξέφρασε τη στήριξή του και τις ευχές για ταχεία επιστροφή στα γήπεδα.

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