Ενημέρωση της Τροχαίας για τις κυκλοφοριακές εκτροπές στη Δυτική Αττική

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας (1 Αυγούστου 2026), εξακολουθούν να ισχύουν κυκλοφοριακές εκτροπές σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι έως το ρέμα.

Παραμένουν επίσης σε ισχύ εκτροπές στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, σε διαφορετικά σημεία του οδικού άξονα. Συγκεκριμένα, από την περιοχή της Ψάθας η κυκλοφορία προς Βίλια εκτρέπεται, ενώ από το ύψος της οδού Πεύκων διακόπτεται το ρεύμα προς Ψάθα. Επιπλέον, από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος, στον οικισμό Αγίου Νεκταρίου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία προς Κρύο Πηγάδι, ενώ αντίστοιχη εκτροπή ισχύει και από την παραλία Ψάθας στο ρεύμα προς Ψάθα.

Τέλος, στην οδό Αγίου Γεωργίου, από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας – Θηβών, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή του οικισμού ΤΙΤΑΝ.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και την προσωρινή οδική σήμανση, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές όπου αυτό είναι δυνατό.

Πηγή: skai.gr

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