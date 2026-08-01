Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης συγχαίρει τους λιμενικούς

Τους συναδέλφους λιμενικούς, συγχαίρει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, μετά το πέρας της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Νότιο Ρέθυμνο.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Βασίλειος Κατσικανδαράκης, η πυρκαγιά άφησε πίσω της δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και ανυπολόγιστες καταστροφές. «Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τον βαθύ μας σεβασμό και τα θερμά μας συγχαρητήρια στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία συμμετείχαν στην ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση διάσωσης πολιτών. Υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, με ανέμους που έφθαναν ακόμη και τα 10 μποφόρ, τα πληρώματα των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποίησαν μια πραγματικά ηρωική επιχείρηση, απεγκλωβίζοντας με απόλυτη επιτυχία δεκάδες συμπολίτες μας και επισκέπτες από τις παραλίες του Αγίου Παύλου και της Πρέβελης, όπου οι πύρινες φλόγες είχαν πλησιάσει επικίνδυνα, θέτοντας ανθρώπινες ζωές σε άμεσο κίνδυνο».

Η Ένωση ιδιαίτερα συγχαίρει τα πληρώματα του Π.Λ.Σ. 624 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, του Π.Λ.Σ. 1005 του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου, του Ναυαγοσωστικού Ν/Γ 519 του Λιμενικού Σταθμού Αγίας Γαλήνης, καθώς και το πλήρωμα του σκάφους της Frontex «VALPAS», τα οποία όπως επισημαίνει, «αψηφώντας τον κίνδυνο επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης επαγγελματισμού, έδωσαν πραγματική μάχη με τα στοιχεία της φύσης, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την ύψιστη αποστολή του Λιμενικού Σώματος».

«Παράλληλα, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Διοικητή της της Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος, στον Λιμενάρχη Ρεθύμνου και στον Λιμενοσταθμάρχη Αγίας Γαλήνης», τονίζει ο κ. Κατσικανδαράκης, για τον άψογο επιχειρησιακό συντονισμό και την αποτελεσματική συνεργασία με τα πληρώματα των πλωτών μέσων και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. «Η επιτυχής έκβαση της επιχείρησης οφείλεται επίσης στην άριστη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές, αλλά και τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σκαφών, οι οποίοι συνέδραμαν με αυταπάρνηση και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης στην ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών από τις πληγείσες περιοχές. Οι στιγμές αυτές υπενθυμίζουν ότι όταν οι Υπηρεσίες του Κράτους, οι εθελοντές και η τοπική κοινωνία λειτουργούν με σχέδιο, ενότητα και αυταπάρνηση, μπορούν να προστατεύσουν το πολυτιμότερο αγαθό: την ανθρώπινη ζωή. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Η προσφορά, ο επαγγελματισμός και η αυταπάρνησή σας, τιμούν το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και την πατρίδα μας».

Πηγή: skai.gr

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