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UEFA σε Ινφαντίνο: «Παραιτήσου ή θα σε… παραιτήσουμε»

Η UEFA κάλεσε τον Ινφαντίνο σε παραίτηση αλλιώς ξεκαθάρισε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να φύγει από την προεδρία της FIFA

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Ινφαντίνο - Τσέφεριν

Αυτό ήταν… Η UEFA δεν έμεινε στην αναφορά που κάνει στην ανακοίνωσή της για τον Τζιάνι Ινφαντίνο στην οποία υποστήριζε ότι δεν έχει πια εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.

Όπως αποκλειστικά μεταφέρει η Telegraph σε δημοσίευμά της τον κάλεσε να αποχωρήσει από τον προεδρικό θώκο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ξεκαθαρίζοντάς του ότι εάν δεν το κάνει, τότε, εκείνη θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αποτελέσει παρελθόν.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει πως στην περίπτωση που τελικά ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν αποχωρήσει... οικιοθελώς από τον προεδρικό θώκο της FIFA τότε θα κινήσει τις διαδικασίες, θέτοντας ζήτημα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του, και θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην οποία διαδικασία θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν όλες οι συνομοσπονδίες μέλη της FIFA.

«Η σημερινή ηγεσία της FIFA δεν έχει χάσει μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και εκείνη πολλών ακόμη μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Ωστόσο, δεν είναι η μόνη που ασκεί πιέσεις προς τον Ινφαντίνο για να παραιτηθεί από τον προεδρικό θώκο της FIFA. Και πρόσωπα έχουν αρχίσει να το κάνουν. Συμφωνα με βρετανικές πληροφορίες και ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας κάλεσε τον Ινφαντίνο να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Και όπως φαίνεται είμαστε ακόμη στην αρχή... καθώς πολλοί εκτιμούν ότι θα αυξηθούν τέτοιες... παραινέσεις από ομοσπονδίες και πρόσωπα προς το πρόσωπο του Ινφαντίνο.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Τζάνι Ινφαντίνο FIFA UEFA
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