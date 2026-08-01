Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φωκίδα, η οποία έχει φτάσει στα χωριά Πηγή, Κλήμα και Μαγούλα, όπου, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, καίγονται σπίτια. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην εκκένωση τεσσάρων οικισμών, ενώ ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν περαιτέρω.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, περίπου στις 14:00 ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Υπενθυμίζεται ότι :

1. Στις 14:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς

2. Στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση πρός Πευκάκι και Ευπάλιο.

3. Στις 16:42, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μαγούλας με κατεύθυνση προς Μοναστηράκι.



Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.