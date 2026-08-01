Το όνειρο της Ευρώπης κατέληξε σε εφιάλτη στη Θέουτα

Μετανάστες που κολύμπησαν ή πήδηξαν πάνω από τους φράχτες για να εισέλθουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στην Αφρική αυτή την εβδομάδα επέστρεφαν στην πατρίδα τους το Σάββατο, με πολλούς να δηλώνουν ότι η πείνα, η εξάντληση και η εχθρική στάση των ντόπιων κατέρριψαν τις ελπίδες τους για μια νέα ζωή στην Ευρώπη.

Όσοι επέστρεφαν ανέφεραν στο Reuters ότι αρχικά παρακινήθηκαν από βίντεο που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από μηνύματα φίλων, τα οποία υποστήριζαν ότι τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα μπορούσαν να παραβιαστούν.

Όμως, όταν έφτασαν στη Θέουτα, πολλοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε τρόπος να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την ηπειρωτική Ισπανία.

«Ήρθαμε για να προοδεύσουμε, όχι για να εξαπατηθούμε», δήλωσε ο Μπραχίμ, εργαζόμενος σε φούρνο από τη Φεζ, ο οποίος άφησε τη δουλειά του και πέρασε τα σύνορα αφού παρακολούθησε βίντεο με χιλιάδες ανθρώπους να κάνουν το ίδιο. «Πίστευα ότι θα έχτιζα ένα καλύτερο μέλλον εκεί. Όμως η πραγματικότητα στη Θέουτα με εξέπληξε.»

Ο Μπραχίμ είπε ότι επέζησε για τρεις ημέρες πίνοντας μόνο νερό και ότι δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά τις υψηλές τιμές των τροφίμων στην ισπανική πλευρά. «Πώς γίνεται ένα σάντουιτς με τόνο να κοστίζει 100 ντιρχάμ (10,75 δολάρια);»

«Η Θέουτα ήταν σαν φυλακή»

Στη Φνιντέκ, τη μαροκινή πόλη απέναντι από τη Θέουτα, δημοσιογράφοι του Reuters είδαν σχεδόν άδειους δρόμους που οδηγούν στο συνοριακό πέρασμα, σε έντονη αντίθεση με τις χιλιάδες ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί εκεί την Πέμπτη.

Νεαροί άνδρες απομακρύνονταν από τα σύνορα περπατώντας κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου ή περίμεναν ταξί για να φύγουν από τη Φνιντέκ, όπου τα καταστήματα παρέμεναν επίσης κλειστά εδώ και ημέρες.

Οι αφηγήσεις όσων επέστρεφαν περιλάμβαναν επανειλημμένα παράπονα για τα κλειστά σούπερ μάρκετ και καταστήματα, γεγονός που τους ανάγκαζε να αναζητούν τροφή και νερό, ενώ τα βρεγμένα τους ρούχα στέγνωναν στους δρόμους.

«Η Θέουτα ήταν σαν φυλακή — δεν υπήρχε τίποτα να κάνεις εκεί. Όλα ήταν κλειστά», δήλωσε ένας εργαζόμενος στο λιμάνι Tanger Med του Μαρόκου, ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του επειδή επρόκειτο να επιστρέψει στη δουλειά του.

Ορισμένοι μετανάστες κατηγόρησαν επίσης κατοίκους της συνοικίας Ελ Πρίνσιπε, μιας περιοχής της Θέουτα με κυρίως μαροκινό πληθυσμό, ότι τους επιτέθηκαν ή τους έδιωξαν. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο Μαροκινός σερβιτόρος Γιασίν Ισού περιέγραψε ότι δέχθηκε επίθεση και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή Ελ Πρίνσιπε.

«Μας απέκλεισαν για να μας αναγκάσουν να φύγουμε μόνοι μας από τη Θέουτα... Πέτυχαν το σχέδιό τους», είπε, αναφερόμενος στο εκτεταμένο κλείσιμο των καταστημάτων.

Το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από επιθέσεις με μαχαίρι σε δύο ξεχωριστά περιστατικά και ότι η αστυνομία συνέλαβε έναν από τους δράστες. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν είχε καταγραφεί κανένας θάνατος από επίθεση με μαχαίρι στη Θέουτα από την Πέμπτη και μετά.

Ο Ρασίντ, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της Φνιντέκ κοντά στα σύνορα, δήλωσε ότι και οι έξι εργαζόμενοι της κουζίνας έφυγαν για τη Θέουτα κατά την κορύφωση της εισροής μεταναστών και κανείς τους δεν επέστρεψε, αναγκάζοντας τη διεύθυνση να αναζητήσει αντικαταστάτες.

Κάποια συμπάθεια προς τους νεαρούς μετανάστες

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη Θέουτα, οι καφετέριες άνοιξαν ξανά και οι πελάτες επέστρεψαν, καθώς η πόλη άρχισε σταδιακά να επανέρχεται στους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Τα περισσότερα καταστήματα παρέμεναν κλειστά, ενώ περιπολικά κινούνταν συνεχώς στους δρόμους, σε μια εμφανή επίδειξη μέτρων ασφαλείας.

«Πήραμε την πρωτοβουλία να ανοίξουμε, γιατί στο τέλος η ζωή πρέπει να επιστρέψει στους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Όμως η ασφάλεια η δική μας και του προσωπικού μας παραμένει η πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε η 24χρονη Μαρίνα Καστάνιο, της οποίας οι γονείς είναι ιδιοκτήτες δύο καφετεριών στο κέντρο της πόλης.

Ορισμένοι κάτοικοι δήλωσαν ότι η κατάσταση στα προάστια παρέμενε ακόμη τεταμένη.

Εργαζόμενος σε κέντρο υποδοχής μεταναστών ανέφερε ότι η δομή είχε γεμίσει και δεν μπορούσε να δεχθεί άλλους ανθρώπους, εκτιμώντας ότι χιλιάδες μετανάστες εξακολουθούσαν να βρίσκονται στον θύλακα.

Ο Τίτο, ιδιοκτήτης καταστήματος εργαλείων που παρέμενε κλειστό, είπε ότι η ξαφνική άφιξη τόσων πολλών ανθρώπων προκάλεσε φόβο στους κατοίκους, αλλά και αισθήματα συμπόνιας.

«Νιώθεις ότι η κατάσταση σε ξεπερνά και ταυτόχρονα αισθάνεσαι ανήμπορος. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι υφίστανται πλήρη εκμετάλλευση. Χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικά πιόνια.»

Ο Μοχάμεντ Άχμεντ, ένας 43χρονος άνδρας από το Σουδάν, δήλωσε ότι ένα φορτηγό τον μετέφερε μαζί με άλλους μετανάστες κοντά στα σύνορα και στη συνέχεια κολύμπησε για τέσσερις ώρες μέχρι να φτάσει στη Θέουτα.

Είπε ότι η αστυνομία τους εμπόδιζε να ακολουθήσουν τον δρόμο προς ένα κέντρο φιλοξενίας μεταναστών, ωστόσο παρέμενε αποφασισμένος να μείνει στην Ισπανία.

«Δεν πρόκειται να επιστρέψω. Προτιμώ να πεθάνω προσπαθώντας εδώ.»

Πηγή: skai.gr

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