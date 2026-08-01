Οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι πιθανό να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ακόμη και αν οι τιμές του πετρελαίου υποχωρήσουν τους επόμενους μήνες, καθώς οι πόλεμοι στη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει σημαντικά την παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, προειδοποιούν οι ExxonMobil και Chevron.

Συνήθως, οι τιμές της βενζίνης, του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ωστόσο, αυτή η σχέση αποδυναμώνεται, καθώς πολλά διυλιστήρια έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, διατηρώντας τις τιμές των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα και εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις, ακόμη και όταν η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί.

«Το μεγαλύτερο σημείο συμφόρησης στο ενεργειακό σύστημα είναι η διύλιση», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της ExxonMobil, Νιλ Χάνσεν, υποστηρίζοντας ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αντιληφθεί πλήρως τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Σύμφωνα με τη Melius Research, σχεδόν το 10% της παγκόσμιας δυναμικότητας διύλισης βρίσκεται ουσιαστικά εκτός αγοράς, λόγω του περιορισμού της ναυσιπλοΐας στo Στενό του Ορμούζ, των συνεχιζόμενων ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και της απαγόρευσης εξαγωγών από την Κίνα.

Ως αποτέλεσμα, τα διυλιστήρια που εξακολουθούν να λειτουργούν αξιοποιούν σχεδόν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους για να καλύψουν τη ζήτηση, χωρίς να μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγή, ακόμη κι αν υπάρχει διαθέσιμο αργό πετρέλαιο. Αυτό έχει οδηγήσει τα περιθώρια κέρδους της διύλισης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ευνοώντας τους ιδιοκτήτες διυλιστηρίων αλλά επιβαρύνοντας τους καταναλωτές.

Η εικόνα αυτή είναι εμφανής και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η μέση τιμή της βενζίνης ξεπέρασε τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, προκαλώντας δυσαρέσκεια τόσο στους οδηγούς όσο και στους πολιτικούς, μεταξύ αυτών και στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος έχει επικρίνει τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες επειδή δεν μειώνουν ταχύτερα τις τιμές.

Οι λιανικές τιμές της βενζίνης βρίσκονται μόλις 10% χαμηλότερα από το υψηλό του Μαΐου, παρότι το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έχει υποχωρήσει κατά 26% από τα υψηλά του 2026.

Ο αναλυτής της Goldman Sachs, Νιλ Μέτα, χαρακτήρισε τη διύλιση ως το βασικό «στενωπό» του πετρελαϊκού συστήματος, επισημαίνοντας ότι τα περιθώρια κέρδους του κλάδου παραμένουν εξαιρετικά υψηλά.

Ιδιαίτερη πίεση καταγράφεται στα μεσαία αποστάγματα, όπως το ντίζελ, τα αεροπορικά καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Chevron, Μάικ Γουίρθ, οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ βρίσκονται μόλις 6% κάτω από τα φετινά υψηλά τους, παρά τη σημαντική πτώση της τιμής του αργού.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η αγορά θα γίνει ακόμη πιο πιεσμένη καθώς οι χώρες του βόρειου ημισφαιρίου αυξάνουν τα αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης ενόψει του χειμώνα.

«Πιστεύω ότι θα δούμε περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων κατά το τρίτο τρίμηνο και πιθανώς και αργότερα», ανέφερε.

Οι αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι οι τιμές της βενζίνης επηρεάζονται πλέον περισσότερο από τα επίπεδα των αποθεμάτων παρά από την τιμή του πετρελαίου, καθώς τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων πλησιάζουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η ExxonMobil, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διυλιστηρίων στον κόσμο εκτός Κίνας, εκτιμά ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί σύντομα, καθώς περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσιας δυναμικότητας διύλισης παραμένουν εκτός της παγκόσμιας αγοράς.

«Δεν θυμάμαι άλλη περίοδο όπου η διαθέσιμη δυναμικότητα ήταν τόσο χαμηλή σε σχέση με τη ζήτηση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι ο κλάδος να ανακτήσει τις απώλειες.

Οι εγκαταστάσεις της ExxonMobil στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού λειτούργησαν με πληρότητα 95% κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα διυλιστήρια της Chevron στις ΗΠΑ έφτασαν το 97%, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια για απρόοπτα. Η Shell, από την πλευρά της, λειτούργησε τα διυλιστήριά της ακόμη και στο 102% της δυναμικότητάς τους κατά την ίδια περίοδο, αν και αναμένει χαμηλότερους ρυθμούς το τρέχον τρίμηνο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

«Η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει περιορίσει την προσφορά και έχει ενισχύσει τη σημασία της αξιόπιστης τροφοδοσίας», δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της Chevron, Έιμερ Μπόνερ. «Οι μηχανισμοί που μέχρι σήμερα απορροφούσαν τις διακυμάνσεις της αγοράς εξαντλούνται σταδιακά.»



Πηγή: skai.gr

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