Πώς η Anthropic ξεπέρασε την OpenAI στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Η OpenAI, η εταιρεία που πυροδότησε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης με το ChatGPT, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έντονο ανταγωνισμό από την Anthropic, η οποία έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στον τομέα των εργαλείων AI για προγραμματισμό.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, η OpenAI επένδυσε κυρίως στην ανάπτυξη του ChatGPT και σε φιλόδοξα παράλληλα projects, όπως η δημιουργία βίντεο, συσκευών και εξειδικευμένων τσιπ, ενώ υποτίμησε τη σημασία των εργαλείων που απευθύνονται σε προγραμματιστές και επιχειρήσεις. Αντίθετα, η Anthropic επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του Claude Code, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία και συνέβαλε στην εκρηκτική αύξηση των εσόδων και της αποτίμησής της.

Η OpenAI αντιμετωπίζει επιβράδυνση στην ανάπτυξη του ChatGPT, αυξημένο λειτουργικό κόστος και έντονο ανταγωνισμό για την προσέλκυση εταιρικών πελατών. Παράλληλα, επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες για τις υψηλές δαπάνες της εταιρείας, ενώ ορισμένοι στρέφουν πλέον τα κεφάλαιά τους προς την Anthropic.

Η διοίκηση της OpenAI αναγνωρίζει ότι υποτίμησε τις ανάγκες της αγοράς. Το εργαλείο προγραμματισμού Codex δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, καθώς πολλοί προγραμματιστές το θεώρησαν αργό και δύσχρηστο σε σύγκριση με το Claude Code. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αναγκάστηκε να διαχειριστεί εσωτερικές προκλήσεις, όπως την αποχώρηση στελεχών, τις προσπάθειες ανταγωνιστών να προσελκύσουν προσωπικό της και τις εντάσεις με τη Microsoft.

Σε μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, η OpenAI παρουσίασε νέα μοντέλα με έμφαση στον προγραμματισμό και τις επαγγελματικές εφαρμογές, αναδιοργάνωσε την ομάδα ανάπτυξης προϊόντων, σύναψε συνεργασία με την Amazon για τη διάθεση εργαλείων AI μέσω του cloud της και ενίσχυσε το εμπορικό της τμήμα. Παράλληλα, εξετάζει αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική του Codex, ακόμη και μειώσεις τιμών, ώστε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της.

Παρότι η Anthropic εξακολουθεί να προηγείται στην αγορά εργαλείων προγραμματισμού και προετοιμάζεται για δημόσια εγγραφή, η OpenAI εμφανίζεται αισιόδοξη ότι τα πρόσφατα προϊόντα της και η αυξανόμενη αποδοχή τους από τους προγραμματιστές μπορούν να της επιτρέψουν να ανακτήσει την πρωτοκαθεδρία στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: skai.gr

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