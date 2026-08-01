UEFA κατά Ινφαντίνο: Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται – Η εμπιστοσύνη στη FIFA έχει χαθεί

Με μία ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, η UEFA χαιρέτισε την απόφαση της FIFA να αποσύρει το σχέδιο πώλησης μεριδίου των διοργανώσεών της, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ιδιώτες επενδυτές.



Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία χαρακτήρισε την απόσυρση νίκη για ολόκληρο το ποδόσφαιρο, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι η υπόθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξασα. Αντίθετα, ζήτησε να διερευνηθεί σε βάθος ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάστηκε και επιχειρήθηκε να προωθηθεί το επίμαχο σχέδιο.

«Η UEFA χαιρετίζει την απόφαση της FIFA να αποσύρει το σχέδιό της για την πώληση μεριδίου των διοργανώσεών της, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ιδιωτικά συμφέροντα», αναφέρεται στην αρχή της ανακοίνωσης.



Η UEFA υπογράμμισε ότι η πρόταση απορρίφθηκε ομόφωνα από τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της, αλλά και από πολλές ακόμη ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες διαφορετικού μεγέθους σε ολόκληρο τον κόσμο.



Παράλληλα, ευχαρίστησε τους φιλάθλους, τις λίγκες, τους συλλόγους, τους ποδοσφαιριστές, τους θεσμικούς φορείς και τους πολιτικούς ηγέτες που αντιτάχθηκαν στο σχέδιο και έστειλαν, όπως τονίζεται, ένα σαφές μήνυμα προς τον πρόεδρο της FIFA.



«Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται», σημειώνει χαρακτηριστικά η UEFA, αποτυπώνοντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τη θέση της απέναντι στην είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων στις κορυφαίες διοργανώσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο σημείο όπου η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία επιτίθεται ευθέως στον τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκε η πρόταση.



«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, με μυστικά σχέδια, ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και προτάσεις που μαγειρεύονται από πρόσωπα χωρίς ταυτότητα και με αμφίβολο όφελος για το παιχνίδι», αναφέρει.



Η UEFA ζητά πλέον να εντοπιστούν όσοι είχαν την ευθύνη για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και να λογοδοτήσουν. Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι θα συνεργαστεί άμεσα με τις εθνικές ομοσπονδίες και τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες, προκειμένου να εξεταστεί πώς προέκυψε η υπόθεση και τι πρέπει να αλλάξει ώστε να μην επαναληφθεί.



«Η επανεξέταση πρέπει να είναι διεξοδική και θεμελιώδης. Καμία επιλογή δεν πρέπει να αποκλειστεί», επισημαίνει, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ευρύτερων παρεμβάσεων στη διοικητική λειτουργία της FIFA.



Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η αναφορά προς τη σημερινή ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.



«Η σημερινή ηγεσία της FIFA δεν έχει χάσει μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και εκείνη πολλών ακόμη μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας», τονίζεται στην ανακοίνωση.



Η UEFA υπενθυμίζει επίσης όσα είχε υποσχεθεί ο Τζάνι Ινφαντίνο το 2016, όταν ζητούσε την ψήφο των εθνικών ομοσπονδιών για να εκλεγεί πρόεδρος της FIFA.



Τότε είχε δεσμευτεί για διαφάνεια, συμμετοχή των ομοσπονδιών στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού και αξιοποίηση των χρημάτων της FIFA αποκλειστικά για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.



«Τα χρήματα της FIFA είναι δικά σας. Δεν είναι χρήματα του προέδρου της FIFA», είχε δηλώσει ο Ινφαντίνο, σύμφωνα με όσα υπενθυμίζει η UEFA.



Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος της FIFA απέτυχε να υλοποιήσει και τις δύο βασικές δεσμεύσεις του.



«Η πρόχειρη, παρασκηνιακή και αδιαφανής συμφωνία που σχεδίασε και προσπάθησε να επιβάλει ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από διαφανής», σημειώνει σε μία από τις πιο σκληρές αναφορές της ανακοίνωσης.



Παράλληλα, η UEFA στρέφει την προσοχή της και στα οικονομικά δεδομένα της FIFA, επισημαίνοντας ότι τα αποθεματικά της ξεπερνούν τα πέντε δισεκατομμύρια δολάρια.



Κατά την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, η FIFA δεν έχει αξιοποιήσει επαρκώς αυτά τα χρήματα προς όφελος των εθνικών ομοσπονδιών και της ανάπτυξης του αθλήματος. Για τον λόγο αυτό προτείνει μία νέα προσέγγιση στη διανομή των πόρων μέσω του υφιστάμενου προγράμματος FIFA Forward.



«Πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε μέρος των χρημάτων που παραμένουν αδρανή στους τραπεζικούς λογαριασμούς της FIFA, ώστε να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στο ποδόσφαιρο βάσης και στο ευρύτερο παιχνίδι και στις 211 χώρες», αναφέρεται.



Η UEFA προσθέτει με νόημα ότι δεν χρειάζεται «να πουληθούν τα οικογενειακά ασημικά» για να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

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