Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 17:30 για μία πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κουνουπέλι του νομού Ηλείας και περίπου μία ώρα αργότερα, αυτή οριοθετήθηκε.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες και τρία οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Ανδραβιδας -Κυλλήνης. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Πηγή: skai.gr

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