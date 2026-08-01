Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο LNG χτυπήθηκε στo Στενό του Ορμούζ

Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), που μετέφερε φορτίο από το Κατάρ, επλήγη από άγνωστο βλήμα ενώ διέπλεε τo Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας μπλακ άουτ στα ηλεκτρικά του συστήματα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών μεταφορών.

Οι εταιρείες ασφαλείας Vanguard Tech και Marisks ταυτοποίησαν το πλοίο ως το δεξαμενόπλοιο LNG Gaslog Shanghai. Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) είχε αναφέρει ότι πλοίο επλήγη κατά τη διέλευσή του από τo Στενό του Ορμούζ, ανοικτά των ακτών του Ομάν, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Σύμφωνα με την UKMTO, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί περιβαλλοντική ρύπανση.

Το Gaslog Shanghai είχε φορτώσει LNG στο Κατάρ γύρω στις 27 Ιουλίου και, σύμφωνα με στοιχεία των Bloomberg και Kpler, σταμάτησε να εκπέμπει σήμα στις 31 Ιουλίου, κοντά στη δυτική είσοδο του Στενού του Ορμούζ. Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, το πλοίο δεν εξέπεμπε σήμα τη στιγμή που δέχθηκε το πλήγμα. Η ελληνική εταιρεία GasLog, η οποία διαχειρίζεται το πλοίο, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Εκπρόσωπος της GasLog επιβεβαίωσε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί μπλακ άουτ στα ηλεκτρικά του συστήματα. Όπως ανέφερε, κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά την πρόσκρουση κατασβέστηκε.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει σημαντικά τη διέλευση πλοίων LNG από το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στις αρχές Ιουλίου, άλλο καταριανό δεξαμενόπλοιο LNG είχε πληγεί κοντά στο Στενό, γεγονός που ανάγκασε το Κατάρ, τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα LNG στον κόσμο, να αναστείλει τις αποστολές μέσω της περιοχής για τρεις εβδομάδες.

Παράλληλα, η UKMTO ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα άλλου δεξαμενόπλοιου ανέφερε έκρηξη στη θάλασσα σε μικρή απόσταση από το πλοίο, χωρίς να προκληθούν ζημιές.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που αφορά πλοίο της GasLog μέσα σε λίγες ημέρες. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το δεξαμενόπλοιο LNG Gaslog Salem χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ βρισκόταν στο λιμάνι της Νταμιέτα, στη βόρεια Αίγυπτο. Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.



Πηγή: skai.gr

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