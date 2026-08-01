Μαίνεται ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό ενω με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Οι φλόγες κατά τη διάρκεια τη νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος Θεοφάνης Μπαλατσούκας πλωτά σκάφη του λιμενικού με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το πρωί την απομάκρυνση 12 ατόμων από το Πόρτο Γερμενό τα οποία μεταφέρονται στο Αλεποχώρι.

Η φωτιά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται σε διαφορετικά μέτωπα το ένα προς το Αλεποχώρι και το άλλο προς τα Βίλια.

Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι.

Επίσης, εστάλη μήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρι και Μέγαρα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Μεγαρέων έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο υπογραμμίζοντας πως βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανοίξουν χώρους προκειμένου να μετακινηθούν στα Μέγαρα όσοι βρίσκονται στο Αλεποχώρι.

Χθες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου διά θαλάσσης.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. συνολικά απομακρύνθηκαν χθες 254 άτομα. Δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές.



Λίγο μετά τη 1 τη νύχτα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους σε Νέο Ερινεό να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών και στους κατοίκους από Αρραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Σελιανίτικα μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού.

Στο νότιο Ρέθυμνο η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης.

Παρακαλώ περιμένετε...

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