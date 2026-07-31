Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Κάταγμα ο Παντελίδης, μπαίνει χειρουργείο άμεσα

Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη, ο οποίος στάθηκε άτυχος στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην Athens Kallithea.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής των «πράσινων», σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης κατά τη διάρκεια του 45λεπτου αγώνα (30’+15’) και η σοβαρότητα του τραυματισμού αποτυπώνεται και στην ανάγκη άμεσης χειρουργικής αποκατάστασης.

Ο Παντελίδης αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου αργά το βράδυ της Παρασκευής (31/07), προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Ο χρόνος απουσίας του από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα καθοριστεί μετά την επέμβαση και την πορεία της αποθεραπείας του, όμως αν επιβεβαιωθεί το μέγεθος του τραυματισμού, αναμένεται να μείνει για πολύ καιρό μακριά από την ενεργό δράση.

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