Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου, στην Αττική, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι και τις προηγούμενες ημέρες είχαν εκδηλωθεί εστίες πυρκαγιάς στο Κορωπί, οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

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