Παναθηναϊκός: Σενάριο για Μπάρκα ενόψει καλοκαιριού απ’ το «Transferfeed»

Η μεταγραφική ιστοσελίδα «Transferfeed» συνέδεσε τον Παναθηναϊκό με την περίπτωση του Βασίλη Μπάρκα ενόψει καλοκαιριού, επισημαίνοντας σε δημοσίευμά του πως οι «πράσινοι» έχουν στη λίστα τους τον 31χρονο διεθνή γκολκίπερ ο οποίος αγωνίζεται στην ολλανδική Ουτρέχτη απ’ το καλοκαίρι του 2022.

Αναλυτικά το δημοσίευμα για τον Βασίλη Μπάρκα και τον Παναθηναϊκό:

«Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί την περίπτωση του 31χρονου Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Μπάρκα, ο οποίος πραγματοποιεί σταθερές εμφανίσεις με την Ουτρέχτη, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του συλλόγου για την απόκτηση δύο νέων γκολκίπερ ενόψει της επόμενης σεζόν.

Στους κύκλους του ποδοσφαίρου θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως μία από τις μεταγραφές θα αφορά Έλληνα τερματοφύλακα. Ο Μπάρκας βρίσκεται σε λίστα υπό παρακολούθηση, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης οι Γιώργος Αθανασιάδης, Χρήστος Μανδάς και Οδυσσέας Βλαχοδήμος, καθώς ο σύλλογος αξιολογεί συνολικά την αγορά πριν προχωρήσει σε οριστικές κινήσεις.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας μετρά 13 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, εντάχθηκε στην τωρινή του ομάδα με μόνιμη μεταγραφή τον Ιούλιο του 2023 και έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ».

Πηγή: skai.gr

