Πάει για Ουναΐ η Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε αναζήτηση μεσοεπιθετικού που θα αντικαταστήσει τον Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν και μία περίπτωση που αρέσει αρκετά είναι εκείνη του Αζεντίν Ουναΐ!

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει η μαροκινή ιστοσελίδα «Le360 Sport» τονίζοντας πως η μεταγραφή αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διαδικασία μπορεί να γίνει και πιο ομαλή αφού οι «πολίτες» και η Τζιρόνα, στην οποία αγωνίζεται ο 26χρονος, ανήκουν σε κοινή επενδυτική ομάδα.

Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού μετακόμισε στη La Liga και στην ομάδα της Καταλονίας το περασμένο καλοκαίρι, όπου έχει σημαντικό ρόλο με πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 18 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα.

«Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε μία ακόμη στοχευμένη κίνηση, ενεργοποιώντας τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αζεντίν Ουναΐ από τη Χιρόνα. Το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τη διαδικασία να γίνεται πιο ομαλή λόγω της κοινής επενδυτικής ''ομπρέλας'' των δύο συλλόγων. Ο Μαροκινός χαφ προορίζεται ως μια σημαντική λύση για τη μεσαία γραμμή, ενδεχομένως καλύπτοντας το κενό του Μπερνάρντο Σίλβα, ενώ οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στη La Liga τον έχουν ήδη φέρει στο προσκήνιο των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων», αναφέρει αναλυτικά το δημοσίευμα.

Μένει να φανεί αν υπάρξουν εξελίξεις ανάμεσα στον Ουναΐ και την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, η οποία μεταξύ άλλων στη λίστα της για τον αντί-Μπερνάρντο Σίλβα έχει και τον χαφ της Τσέλσι, Έντσο Φερνάντες.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇦 قرر مانشستر سيتي تفعيل الشرط الجزائي لضم عز الدين أوناحي من جيرونا.



💰 الصفقة قد تكلف حوالي 20 مليون يورو، مع تسهيلات بحكم ارتباط الناديين بنفس المجموعة الاستثمارية.



🎯 أوناحي مرشح ليكون بديلاً لـ برناردو سيلفا في خط الوسط.



🔥 تألقه في الليغا جعله هدفاً لأندية أوروبية… pic.twitter.com/DZbDC3e9t0 — Le360 Sport (@Le360sport) April 23, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.