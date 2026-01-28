Volkswagen: Πρώτη και στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη

Σε μια περίοδο όπου η Volkswagen διατηρεί την πρώτη θέση στο σύνολο των πωλήσεων στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως τεχνολογίας κίνησης, η μάρκα καταγράφει ακόμη μία στρατηγικά σημαντική επίδοση, κατακτώντας την πρώτη θέση και στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) στην ευρωπαϊκή αγορά. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Volkswagen στη μετάβαση της αυτοκίνησης προς την ηλεκτρική εποχή.

Η ηγετική θέση στα BEV αποτυπώνεται και σε επίπεδο όγκου, με τις παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη να ανέρχονται συνολικά σε 247.900 μονάδες. Η επίδοση αυτή καταδεικνύει ότι η ηλεκτρική γκάμα της Volkswagen αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση, ικανή να απαντά σε διαφορετικές ανάγκες και τρόπους χρήσης των οδηγών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η οικογένεια αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων ID. έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της παρουσίας της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά, με την επιτυχία της να στηρίζεται στην ευρεία κάλυψη κατηγοριών και στον συνδυασμό τεχνολογίας, πρακτικότητας και καθημερινής χρηστικότητας.

Κατά τη διετία 2026–2027, η Volkswagen εισέρχεται στην επόμενη φάση της ηλεκτρικής της στρατηγικής, με εκτεταμένη ανανέωση και περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας BEV. Νέα μοντέλα όπως τα ID. Polo, ID. Polo GTI και ID. Cross αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στις πιο κρίσιμες και εμπορικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς.

ID. EVERY1

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το ID. EVERY1, το οποίο αναμένεται το 2027 και τοποθετείται ως το μικρότερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen. Με έμφαση στην αστική μετακίνηση, τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα, το ID. EVERY1 ενισχύει τη στρατηγική στόχευση της μάρκας να καταστήσει την ηλεκτρική μετακίνηση επιλογή για ακόμη περισσότερους οδηγούς.

Η πρωτιά της Volkswagen στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη επιβεβαιώνει ότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί πλέον κεντρικό άξονα της στρατηγικής της μάρκας, με συνέχεια, εύρος και ξεκάθαρο προσανατολισμό στο μέλλον της αυτοκίνησης.

