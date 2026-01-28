Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η φονική έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα προκλήθηκε από πολύμηνη διαρροή προπανίου, όπως ανακοίνωσε ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος.

Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε γυναικών εργαζομένων στο εργοστάσιο.

Στην επίσημη ενημέρωση παρουσιάστηκε γράφημα των ανακριτικών υπηρεσιών της ΔΑΕΕ που αποτυπώνει τα ευρήματα από τις αυτοψίες και την τεχνική διερεύνηση για τα αίτια της έκρηξης.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε σε τρεις συλλήψεις.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα τον θάνατο 5 γυναικών εργαζομένων, ανέφερε σε επίσημη ενημέρωσή της η Πυροσβεστική και ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος. Μάλιστα, στην ενημέρωση παρουσιάστηκε γράφημα των ανακριτικών υπηρεσιών της ΔΑΕΕ που αποτυπώνει τα ευρήματα από τις σχετικές αυτοψίες και την τεχνική διερεύνηση για τα αίτια της φονικής έκρηξης που οδήγησαν στις 3 συλλήψεις.

Τα ευρήματα - Πολύμηνη διαρροή προπανίου οδήγησε στην έκρηξη

Όπως ο ίδιος είπε, κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες στον χώρο, χαρτογράφηση της σκηνής του συμβάντος, συλλογή και εργαστηριακή εξέταση ευρημάτων, λήψη καταθέσεων από εργαζομένους και εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και τεχνική αξιολόγηση κρίσιμων εγκαταστάσεων και συστημάτων, με σκοπό την πλήρη αποτύπωση της εξέλιξης του περιστατικού και των συνθηκών εκδήλωσής του.

Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους.

Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη.

Σε συνέχεια των παραπάνω δεδομένων, την 27η Ιανουαρίου 2026 συνελήφθησαν τρεις (3) άνδρες, για πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με αδικήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια, βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, εμπρησμού και έκρηξης, στον χώρο της επιχείρησης στη Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελέως Τρικάλων.

Σημειώνεται πως όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος καθώς και η προανακριτική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 03:56 π.μ., ενώ το πρώτο πυροσβεστικό όχημα αφίχθη στο σημείο στις 04:11 π.μ.. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 13 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, 1 βραχιονοφόρο όχημα, 9 βοηθητικά οχήματα, 2 ομάδες της ΕΜΑΚ (μία από την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας και μία από την 7η ΕΜΑΚ Λαμίας), καθώς και 1 ομάδα Drone. Συνολικά έλαβαν μέρος 53 πυροσβεστικοί υπάλληλοι.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν δύο υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από τις πρώτες στιγμές, υπό τον συντονισμό και τη φυσική παρουσία της Εισαγγελέως Τρικάλων, όπως αναφέρθηκε ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες επιχειρησιακές και ανακριτικές διαδικασίες, σε συνεργασία με το τοπικό Ανακριτικό Γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αστυνομίας, την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, καθώς και με δύο πραγματογνώμονες.

Την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, το εργοστάσιο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, καθώς λειτουργεί σε 24ωρη βάση, και στο χώρο εργάζονταν 13 άτομα, εκ των οποίων 4 άνδρες και 9 γυναίκες. Μετά την εκδήλωση του συμβάντος, 8 άτομα (4 άνδρες και 4 γυναίκες) εξήλθαν από το εργοστάσιο. Από αυτούς, 3 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 3 άτομα μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ τα υπόλοιπα 2 άτομα μεταφέρθηκαν στις οικίες τους.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του συμβάντος συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο, παρουσία του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Τρικάλων, του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και του Συντονιστή Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Παράλληλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι ανακριτικές Αρχές, καθώς και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

Όπως δήλωσε ο κ. Μιχαλόπουλος, από τη στιγμή της εκδήλωσης του περιστατικού και παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προέβησαν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον εντοπισμό των υπολοίπων πέντε (5) εργαζομένων, οι οποίες ήταν γυναίκες. Περίπου 07:55 π.μ. εντοπίστηκαν δύο απανθρακωμένες σοροί, ενώ περίπου 08:10 π.μ. εντοπίστηκε τρίτη σορός. Περίπου 12:00 μ.μ. εντοπίστηκε τέταρτη σορός, ενώ την 27η Ιανουαρίου 2026 εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός.

Παράλληλα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ενεργοποιήθηκε άμεσα στο χώρο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τη μετάβαση ειδικού κλιμακίου ερευνητών. Εντός του πρώτου δωδεκαώρου το κλιμάκιο αυτό ενισχύθηκε με δύο επιπλέον κλιμάκια υπό τον επικεφαλής της ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο της πλήρους και μεθοδικής διερεύνησης των αιτιών του περιστατικού, καθώς και της πλήρους διασφάλισης του χώρου και των στοιχειών του συμβάντος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.