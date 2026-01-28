Συγκλονίζει η σύζυγος του Μπρους Γουίλις: Δεν γνωρίζει ότι πάσχει από άνοια

Ο Μπρους Γουίλις «ποτέ δεν συνέδεσε τα σημεία» ότι έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια, λέει η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις. Μιλώντας στο podcast της, «Conversations with Cam», η Έμα έδωσε μια ενημέρωση για τον συνεχιζόμενο αγώνα του συζύγου της και μοιράστηκε ότι «ο Μπρους ποτέ, ποτέ δεν συνειδητοποίησε τι του συμβαίνει».

«Νομίζω ότι αυτό είναι το καλό και το κακό της κατάστασης, ότι δεν συνειδητοποίησε ποτέ ότι είχε αυτή την ασθένεια και είμαι πραγματικά χαρούμενη γι’ αυτό. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που δεν το ξέρει», είπε για τον 70χρονο Μπρους.

Ο διάσημος ηθοποιός, όπως και άλλοι με παρόμοιες παθήσεις, πάσχει από ανοσογνωσία, εξήγησε. Η ανοσογνωσία είναι μια νευρολογική κατάσταση κατά την οποία το άτομο δεν αντιλαμβάνεται την ύπαρξη μιας ψυχικής πάθησης. Ο όρος ανοσογνωσία (στερητικό α=χωρίς, νοσο=νόσος, γνωσία=γνώση) επινοήθηκε από τον Γάλλο νευρολόγο Joseph Babinski το 1914. Όπως το έθεσε η Έμα, «είναι όταν ο εγκέφαλός σου δεν μπορεί να αναγνωρίσει τι του συμβαίνει», οπότε ο ηθοποιός του «Die Hard» και άλλα άτομα με ανοσογνωσία «πιστεύουν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό».

«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι αυτό μπορεί να είναι άρνηση, ότι δεν θέλουν να πάνε στο γιατρό, επειδή λένε ''Είμαι καλά, είμαι καλά'', αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι η ανοσογνωσία. Δεν είναι άρνηση. Απλώς, ο εγκέφαλός τους αλλάζει. Αυτό είναι μέρος της νόσου», επισήμανε.

Ο Μπρους Γουίλις είχε διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια το 2023. Πρόκειται για έναν γενικό όρο που περιγράφει μια ομάδα εγκεφαλικών διαταραχών που προκαλούν ατροφία των μετωπιαίων και κροταφικών λοβών του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα προβλήματα στην ομιλία, συναισθηματικά προβλήματα και αλλαγές στην προσωπικότητα.

Τέλος, η σύζυγός του είπε ότι ο Μπρους Γουίλις «εξακολουθεί να είναι παρών στο σώμα του» και εξήγησε ότι καθώς η άνοια του προχωράει, «εμείς προχωράμε μαζί του. Έχουμε προσαρμοστεί μαζί του. Έχει έναν τρόπο να συνδέεται μαζί μου, με τα παιδιά μας, που μπορεί να μην είναι ο ίδιος με τον τρόπο που θα συνδέεστε με τον αγαπημένο σας, αλλά είναι ακόμα πολύ όμορφος», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είναι ακόμα πολύ σημαντικός. Απλά, είναι διαφορετικός. Απλά μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι».

