Πατάτες Χρυσοβίτσας

Του Νικόλα Μπάρδη

Στις καταπράσινες πλαγιές της Πίνδου, σε υψόμετρο 920 μέτρων και αρκετά κοντά στο δημοφιλές Μέτσοβο, συναντούμε την Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων, ένα μικρό, γραφικό χωριό 370 κατοίκων, που είναι γνωστό πανελλαδικά για τις εξαιρετικής ποιότητας πατάτες που παράγει. Η ονομασία του χωριού προέρχεται από την ιστορική Μονή Χρυσοβίτσας, που αποτελεί διατηρητέο μνημείο, και απέχει 43 χιλιόμετρα από τα Γιάννενα. Πριν από την εμφάνιση της εικόνας, το χωριό ονομάζονταν Παλαιόμυλος.

Η Χρυσοβίτσα είναι χτισμένη μέσα σ’ ένα παρθένο φυσικό τοπίο, πολύ κοντά στις Πηγές Αώου και τον Ποταμό Άραχθο, και απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από την Εγνατία Οδό, γεγονός που διευκολύνει τις μετακινήσεις από και προς τον οικισμό.

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το χωριό είναι ευρέως γνωστό για τις ξεχωριστές πατάτες που παράγει. Πρόκειται για την πιο «ορεινή πατάτα» της Ελλάδας, καθώς φυτεύεται σε μεγάλο υψόμετρο, και συγκεκριμένα στο οροπέδιο πάνω απ’ το χωριό γύρω στα 1.400 μέτρα, και γι’ αυτόν τον λόγο φυτεύεται κάθε χρόνο στα τέλη Μάη, και η συγκομιδή της γίνεται τέλη Σεπτεμβρίου. Η πατάτα της Χρυσοβίτσας ξεχωρίζει για το έντονο κίτρινο χρώμα, τη νοστιμιά της και φυσικά για το πόσο τραγανή είναι. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν, ότι είναι η καλύτερη πατάτα της χώρας μας!

Η καλλιέργεια της πατάτας στην περιοχή ξεκίνησε περίπου στα μέσα του 1950, και συνεχίζεται έως σήμερα αδιάκοπα, αποκτώντας ολοένα και περισσότερους θαυμαστές.

Λίγο το υψόμετρο, λίγο τα καθαρά τρεχούμενα νερά και φυσικά το αμόλυντο περιβάλλον συμβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα της πατάτας, που όσοι τη δοκιμάζουν, έχουν να πουν μόνο τα καλύτερα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις της Χρυσοβίτσας είναι οικογενειακές, και περνάνε από γενιά σε γενιά, με αγάπη για το επάγγελμα, αλλά και για τον τόπο τους, που θέλουν να τον αναδείξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως κάθε επάγγελμα βέβαια, έτσι κι αυτό έχει αρκετές δυσκολίες, και οι παραγωγοί της πατάτας αγωνίζονται κάθε χρόνο για τη σοδειά τους, αλλά και την ποιότητα της πατάτας. Έχουν, όμως, μεράκι και όρεξη για δουλειά, κι αυτό περνάει και στη γεύση της πατάτας.

Οι πατάτες της Χρυσοβίτσας καλλιεργούνται μόνο μία φορά τον χρόνο και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές, γεγονός που αποδίδεται στο υψόμετρο, αλλά και στο ότι τα χωράφια δεν κρατάνε νερό, γιατί βρίσκονται στις πλαγιές, και από πάνω τους υπάρχει μόνο δάσος.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα κάνοντας ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στον Νομό Ιωαννίνων, έκανε μία στάση και στη γραφική Χρυσοβίτσα, την περιοχή που παράγει τον «χρυσό» της Πίνδου. Εκεί έδωσε τον πρώτο λόγο στους ντόπιους, που μας εξήγησαν γιατί είναι τόσο νόστιμη η πατάτα της περιοχής και φυσικά κέρασαν την ομάδα της εκπομπής με τηγανητές πατάτες. Τηγανητές, βραστές ή στον φούρνο, οι πατάτες της Χρυσοβίτσας είναι πάντα νόστιμες και μοναδικές. Αν βρεθείτε στην περιοχή, μην παραλείψετε να προμηθευτείτε για το σπίτι σας!



