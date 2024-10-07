Στη σύλληψη εννέα ατόμων, ηλικίας 17, 18, 23, 27, 31, 36 38 και 46 ετών, προχώρησε χθες το βράδυ η Αστυνομία πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και της νομοθεσίας περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στους παραπάνω πριν από την έναρξη του αγώνα, κατελήφθησαν να κατέχουν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, δύο πυροτεχνήματα, δύο καπνογόνα, σιδερογροθιά και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.