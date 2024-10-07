Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Εννέα άτομα συνελήφθησαν χθες σε ελέγχους πριν από τον αγώνα ποδοσφαίρου

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπλων και άλλων παραβάσεων

Χειροπέδες

Στη σύλληψη εννέα ατόμων, ηλικίας 17, 18, 23, 27, 31, 36 38 και 46 ετών, προχώρησε χθες το βράδυ η Αστυνομία πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και της νομοθεσίας περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στους παραπάνω πριν από την έναρξη του αγώνα, κατελήφθησαν να κατέχουν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, δύο πυροτεχνήματα, δύο καπνογόνα, σιδερογροθιά και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός συλλήψεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark