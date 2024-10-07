Το δικό του σχόλιο για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έκανε ο Νίκος Σταματέλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Η κάθε ομάδα είχε από ένα ημίχρονο στο ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό να πληρώνει την επιλογή Ολιβέιρα. Φάνηκε ο αδύναμος κρίκος στο ρόλο που επιλέχθηκε να παίξει και δεν μπόρεσε να βοήθησε γενικότερα την ομάδα. Έλειπε ένα σημαντικό γρανάζι από τη μεσοεπιθετική γραμμή του Ολυμπιακού. Το κενό του Τσικίνιο δύσκολα θα μπορούσε να το καλύψει κάποιος. Δεν πήρε πράγματα η ομάδα από τον Ολιβέιρα. Δεν ήταν αδύναμος κρίκος μόνο εκείνος, αλλά και ο Ροντινέι ως εξτρέμ δεν βοήθησε», ανέφερε αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας.

«Στέκομαι γενικότερα στις αλλαγές. Δεν πήρε από όλες. Με την είσοδο του Κωστούλα, άλλαξε όλος ο Ολυμπιακός. Και από τον Μασούρα περίμενα περισσότερα. Δεν ήταν και εύκολη η φάση με τον Λοντίγκιν. Δεν είπα ότι είναι παράλογες οι αλλαγές. Ο Κωστούλας έδωσε άλλον αέρα στον Ολυμπιακό, βοηθώντας στην πίεση ψηλά και να εμφανίσει το πρόσωπο που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω γιατί τον έβαλε στα πλάγια», πρόσθεσε.

Και συνέχισε, λέγοντας:

«Μπορούσε ο Ολυμπιακός, με την εικόνα που είχε στο β’ μέρος, να πάρει κάτι παραπάνω. Η εικόνα του πρώτου μέρους είναι κάτι που θα προβληματίσει τον Μεντιλίμπαρ. Δεν γίνεται να δέχεσαι φάση από πλάγιο άουτ. Ο Κωστούλας και ο Μουζακίτης αισθάνονται την εμπιστοσύνη του προπονητή. Δεν το κάνει επειδή ο κόσμος θέλει να τους βλέπει. Τους πιστεύει και τους χρησιμοποιεί».

