Πέταξε τις ευκαιρίες του ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν τον… τιμώρησε ο Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο... φλεγόμενο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του ντέρμπι «αιωνίων», για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το «τριφύλλι» ήταν ανώτερο στα πρώτα 45 λεπτά, όπου έφτιαξε και έχασε αρκετές ευκαιρίες, με τους «ερυθρόλευκους» να αντισταθμίζουν την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αμφότερους να μένουν... άκαπνοι, χάνοντας αμφότεροι την ευκαιρία για ένα πολύτιμο «τρίποντο»!

Έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους εννιά βαθμούς αλλά παρέμεινε στο -7 από την κορυφή, ενώ ο Ολυμπιακός ανέβηκε στους 14 πόντους, όντας δεύτερος στην ισοβαθμία. Μετά την διακοπή oι «πράσινοι» παίζουν εκτός έδρας με τον ΟΦΗ, ενώ οι Πειραιώτες υποδέχονται τον Λεβαδειακό, αμφότεροι στις 20 Οκτώβρη.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στον μη καταλογισμό πέναλτι από πλευράς Ζίμπερτ και Κόρτους, για χέρι του Ρέτσου στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και στον τραυματισμό του Ιωαννίδη που αποχώρησε στο 44', αλλάζοντας τα δεδομένα…

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Μπάλντοκ, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Αράο και Τσέριν ήταν οι δύο χαφ στον άξονα, ενώ οι Τετέ, Μπακασέτας και Τζούριτσιτς αγωνίστηκαν πίσω από τον προωθημένο Ιωαννίδη.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη «κατέβηκε» και αυτός με σχηματισμό 4-2-3-1 και τον Τζολάκη κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο και Ορτέγκα ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Έσε και Μουζακίτης ήταν οι δύο «κόφτες», με τους Ροντινέι-Μαρτίνς στα άκρα και τον Ολιβέιρα πίσω από τον Ελ Κααμπί, που αποτέλεσε τον σέντερ φορ.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά, με διάθεση να ελέγξει τον ρυθμό και να κυκλοφορήσει την μπάλα, την ώρα που ο Ολυμπιακός είχε κοντά τις γραμμές του και πίεζε μεν, αλλά κυρίως περίμενε να χτυπήσει με κάποια γρήγορη μετάβαση.

Μόλις στο 4’, ο Μπάλντοκ έκανε ωραία προσπάθεια από δεξιά, γύρισε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Τζούριτσιτς καθυστέρησε όμως να σουτάρει. Ενώ άουτ πέρασαν από εκτελέσεις κόρνερ και οι κεφαλιές των Αράο-Γεντβάι, στο πρώτο δεκάλεπτο…

Η πρώτη τελική των «ερυθρόλευκων» καταγράφηκε στο 14’, με το χλιαρό σουτ του Μουζακίτη, που κατέληξε στην αγκαλιά του Λοντίγκιν. Για να έρθει, δύο λεπτά μετά, η απάντηση από πλευράς «τριφυλλιού», με το μονοκόμματο σουτ του Τζούριτσιτς, το οποίο πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι!

Με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων και παράλληλα να στοχεύει κυρίως στην δεξιά πλευρά του αντίπαλου του για να επιτεθεί, η επόμενη καλή στιγμή ήταν ξανά δική του…

Καθώς από την εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, από τα αριστερά, ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη.

Κόντρα στη ροή του ντέρμπι, ο Ολυμπιακός βρήκε μια ακόμα τελική, στο 25’, από το κλέψιμο και την ατομική ενέργεια του Έσε, που σούταρε διαγώνια και αριστερά αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Οι γηπεδούχοι «χτύπησαν» και πάλι από τα αριστερά, με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Όταν ο Τζούριτσιτς είδε την κίνηση του Μλαντένοβιτς στο χώρο, του πάσαρε, εκείνος πάτησε περιοχή, σούταρε από διαγώνια θέση, στέλνοντας τη μπάλα εκτός εστίας, όμως...

Ακολούθησε ένα πεντάλεπτο στο οποίο η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρήκε μαζεμένες όσες φάσεις έκανε στα… προηγούμενα 32’. Με τον Μαρτίνς να κάνει «τσαφ» από κοντά και, τρία λεπτά μετά, τον Λοντίγκιν να τον μιμείται, κλέβοντας τη μπάλα κοντά στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια πάσαρε στον Ελ Κααμπί ο οποίος τον πλάσαρε αλλά ο Ίνγκασον έδιωξε πάνω στη γραμμή!

Το τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου βρήκε τον Παναθηναϊκό να χάνει αρχικά τον… Ιωαννίδη, λόγω τραυματισμού στο 44’ και ενώ λίγο πριν είχε δει τον Ρέτσο να του βάζει το «στοπ» σε επικίνδυνο σουτ στο ύψος του πέναλτι.

Και ακολούθως μια πολύ μεγάλη, τριπλή, ευκαιρία για να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενος στο σκορ, στο πρώτο λεπτό του επιπλέον χρόνου…

Όταν από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα και κακή έξοδο του Τζολάκη, όπου θα έπρεπε πάντως να καταλογιστεί πέναλτι για χέρι του Ρέτσου, ο Σπόραρ σούταρε αλλά πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα, ενώ ο Τζολάκης απέκρουσε και το δεύτερο σουτ του Σλοβένου επιθετικού, στην εξέλιξη της φάσης. Με τον Τετέ να παίρνει το «ριμπάουντ», αλλά να αστοχεί και αυτός από θέση μέσα αριστερά!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, χάρη και στην αλλαγή του Ολιβέιρα με τον Κωστούλα, έχοντας μάλιστα και τις πρώτες επικίνδυνες φάσεις.

Κοινός παρονομαστής τους, ο Μαρτίνς, που σούταρε άστοχα στο 55’ και έκανε την σέντρα για τον Ελ Κααμπί, την γυριστή κεφαλιά του οποίου ωστόσο απέκρουε ο Λοντίγκιν, στο αμέσως επόμενο λεπτό.

Οι «πράσινοι» έδειξαν να δυσκολεύονται σε αυτό το διάστημα, αφού ούτε την μπάλα είχαν στην κατοχή τους, ούτε την απαιτούμενη ηρεμία.

Ακολούθησε η διπλή αλλαγή του Μεντιλίμπαρ που άλλαξε την διάταξη της ομάδας του σε 4-3-3, με την είσοδο των Βέλντε και Γκαρθία, για να απαντήσει ο Ντιέγκο Αλόνσο, ρίχνοντας στο ματς τους

Πελίστρι-Μαξίμοβιτς για να φρεσκάρει… πόδια και μυαλό.

Παρόλα αυτά, ήταν ο Ολυμπιακός εκείνος που έχασε την μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 71ο λεπτό. Καθώς ο Λοντίγκιν απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Μουζακίτη μέσα από την περιοχή, στην εξέλιξη της φάσης ο Ελ Κααμπί δεν μπόρεσε να σκοράρει, υπό την πίεση του Ίνγκασον, ενώ αμέσως μετά ο Κωστούλας αστόχησε από κοντά!

Κώτσιρας και Ουναΐ αντικατέστησαν Μπάλντοκ και Μπακασέτα αντίστοιχα, χωρίς να διαφοροποιηθεί το σύστημα των «πράσινων», που είχαν την πρώτη πολύ καλή τους στιγμή στο 77’. Με τον Ουναΐ να κλέβει τη μπάλα από τον Ορτέγκα, να μπαίνει στην περιοχή και να κάνει το διαγώνιο σουτ, στέλνοντας τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

MVP: Η διπλή επέμβαση του Τζολάκη στην σπουδαία, τριπλή, ευκαιρία στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, είναι αρκετή για να του χαρίσει το… βραβείο. Τόσο λόγω του χρονικού σημείου που την έκανε, όσο και για την ψυχολογία που πρόσφερε στον Ολυμπιακό, διατηρώντας τον «μέσα» στο ντέρμπι.

Η «σφυρίχτρα»: Δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ντέρμπι ο Ζίμπερτ, παρότι μιλάμε για elite διαιτητή… Η φάση με το χέρι του Ρέτσου εντός περιοχής, πέραν του ότι δεν ελέγχθηκε καν μέσω VAR από τον Κόρτους, ενώ μιλάμε για περίπτωση πέναλτι, συνιστά πολύ χοντρό λάθος! Παράλληλα, ο Γερμανός ρέφερι είχε προβλήματα και στον πειθαρχικό έλεγχο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ντιέγκο Αλόνσο): Λοντίγκιν, Μπάλντοκ (75' Κώτσιρας), Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν (65' Μαξίμοβιτς), Τετέ, Μπακασέτας (75' Ουναΐ), Τζούριτσιτς (65' Πελίστρι), Ιωαννίδης (44' Σπόραρ).

Έμειναν στον πάγκο: Λίλο, Σένκεφελντ, Ζέκα, Μαντσίνι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) : Tζολάκης, Κοστίνια (62' Γκαρθία), Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης (86' Μασούρας), Ροντινέι, Ολιβέιρα (46' Κωστούλας), Μαρτίνς (62' Βέλντε), Ελ Κααμπί.

Έμειναν στον πάγκο: Παχαλάκης, Πιρόλα, Στάμενιτς, Γιάρεμτσουκ, Ντόη.

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία).

Βοηθοί: Γιάν Ζάιντελ, Ράφαελ Φόλτιν (Γερμανία).

4ος διαιτητής: Παναγιώτης Ραφαήλ Τσιάρας (Καβάλας).

VAR: Μπένγιαμιν Κόρτους (Γερμανία).

AVAR: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής).

