Spetses Mini Marathon: Ένα «μαγικό» τριήμερο με την σφραγίδα της bwin!

H bwin πιστή στη φιλοσοφία της να στηρίζει τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, για 6η συνεχόμενη χρονιά περήφανα στάθηκε στο πλευρό του Spetses Mini Marathon! Ερασιτέχνες αλλά και elite αθλητές διαγωνίστηκαν στο κορυφαίο multi-sport event, που διεξήχθη με φόντο το μαγευτικό νησί του Αργοσαρωνικού.

Τρεις αθλητές που αποτελούν μέλη του "Team Future", χορηγικού προγράμματος της bwin πήραν μέρος στο Spetses Mini Marathon, μαζί με την ομάδα του bwin Running Team. H ξιφομάχος Δώρα Γκουντούρα, που πήρε την 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και οι αθλητές της κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη και Απόστολος Παπαστάμος, που συμμετείχαν στην κορυφαία γιορτή του αθλητισμού αυτό το καλοκαίρι διαγωνίστηκαν στο Spetses Mini Marathon. Την απόσταση των 10 χιλιομέτρων έτρεξαν Δώρα Γκουντούρα και Άννα Ντουντουνάκη, η οποία με τον Απόστολο Παπαστάμο πήραν μέρος και στα 1.500 μέτρα κολύμπι.

H bwin συμμετείχε ενεργά στη στήριξη του Spetses Mini Marathon, αποτελώντας τον Μεγάλο Χορηγό του κορυφαίου multi-sport event, με το αίθριο της να στολίζει την πλατεία Ποσειδωνίου. Σημείο συνάντησης αυτού του τριημέρου για όλους τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση.

Η Ιωάννα Μπερίου, Director of Corporate Communications της bwin, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι, που για 6η συνεχόμενη χρονιά γιορτάσαμε μαζί με τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες του Spetses Mini Marathon, τη διεξαγωγή του κορυφαίου multi-sport event. Με συνέπεια η bwin στηρίζει τις κορυφαίες αθλητικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι και στις Σπέτσες βάλαμε το δικό μας «λιθαράκι», για να διεξαχθεί και φέτος το Spetses Mini Marathon. Δέσμευση της οικογένειας της bwin, αποτελεί η συνεχής στήριξη των μεγαλύτερων αθλητικών γεγονότων ανά την επικράτεια».

