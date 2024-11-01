Παναθηναϊκός: Οι πρώτες ώρες του Βιτόρια στην Ελλάδα

Σε νέα εποχή έχει πλέον περάσει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» μετά την απομάκρυνση του Ντιέγκο Αλόνσο, έφεραν στην Ελλάδα τον 54χρονο Πορτογάλο, Ρουί Βιτόρια, ο οποίος ανακοινώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (31/10) και εν συνεχεία πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στο Κορωπί με τους νέους του ποδοσφαιριστές.



Ο Ίβηρας είχε μια «γεμάτη» πρώτη ημέρα στην Αθήνα, με την ανακοίνωσή τού να αφορά συμβόλαιο διάρκειας για ενάμιση χρόνο με το ντεμπούτο τού να αναμένεται να γίνει το απόγευμα της Κυριακής, στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο τον Βόλο, για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πρώτο ζητούμενο για τον πολύπειρο προπονητή, είναι να χτίσει ένα σερί, προκειμένου να έρθει και η ψυχολογική ανάταση ενόψει της συνέχειας.

Στην ομιλία του στους ποδοσφαιριστές του ο Ρουί Βιτόρια ανέφερε: «Όταν μου έγινε η πρόταση δεν το σκέφτηκα, ήρθα άμεσα. Είδα παιχνίδια σας και διαπίστωσα ότι είσαστε πολύ καλοί παίκτες, μια πολύ καλή ομάδα με μεγάλες δυνατότητες. Έχουμε αγώνα μπροστά μας την Κυριακή, όπου πρέπει να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι την Κυριακή, αλλά αυτό είναι, οπότε θα δουλέψουμε όσο περισσότερο μπορούμε.Ο πρωταθλητισμός ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τη νοοτροπία. Δεν γίνεται με μία ή δύο προπονήσεις να αλλάξουμε τα πάντα, αλλά σιγά σιγά θα βάζουμε στοιχεία στο παιχνίδι. Δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε. Σας υπόσχομαι ότι θα δώσω το 100% για εσάς και θα δουλέψουμε όλοι για να πάρουμε το 100% από τον καθένα σας»Mάλιστα, σήμερα ο Ρουί Βιτόρια αναμένεταιστο Κορωπί και εν συνεχεία να δουλέψει ενόψει για το ματς του Βόλου.

