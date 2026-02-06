Στα γραφεία της ΕΠΟ ο Ηλιόπουλος-Απολογείται αυτοπροσώπως για όσα έγιναν στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει κανονικά το «παρών» στην απολογία του στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Μονομελές όργανο της Super League.



Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ έφτασε στα γραφεία της ΕΠΟ περίπου στις 9:30 για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena.

Τον Μάριο Ηλιόπουλο συνοδεύουν ο δικηγόρος Χάρης Γρηγορίου και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ (και επίσης νομικός) Αλέξης Αλεξίου.



Κινδυνεύει με τιμωρία με ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα για έναν ως τρεις μήνες ενώ αν κριθεί πως υπήρξε για εξύβριση διαιτητή, προβλέπεται απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικό χώρο, αποδυτήρια και γήπεδο για διάστημα μέχρι και έξι μηνών.



Υπενθυμίζεται πως χθες ζητήθηκε αναβολή για την απολογία του στην Πειθαρχική της ΕΠΟ, που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη.

