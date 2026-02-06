Λογαριασμός
«Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός το παλεύουν για τον Λομόνακο»

Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, οι δύο ελληνικές ομάδες παλεύουν για την απόκτηση του Αργεντινού κεντρικού αμυντικού από την Ατλέτικο Μινέιρο

Λομόνακο

Το όνομα του Κέβιν Λομόνακο επανέρχεται τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ οι δύο ελληνικές ομάδες παλεύουν για την απόκτηση του Αργεντινού κεντρικού αμυντικού από την Ατλέτικο Μινέιρο.

Όπως αναφέρει το ποσό το οποίο ζητά η Ατλέτικο Μινέιρο ύψους 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων συν μπόνους δεν έχει βρει ανταπόκριση από τις ομάδες που όμως παλεύουν για να κάνουν δικό τους τον 24χρονο Αργεντινό κεντρικό αμυντικό.

Μάλιστα επισημαίνει ότι σήμερα κλείνει η μεταγραφική περίοδος για την Ελλάδα με την πίεση να αυξάνεται όσο περνάει η ώρα.

