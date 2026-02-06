Ολυμπιακός: Αναμονή για Ελ Κααμπί και Πιρόλα ενόψει ντέρμπι

Ημέρα ξεκούρασης είναι η σημερινή για τους περισσότερους στον Ολυμπιακό. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως συνηθίζει, έχει δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών που θα γεμίσουν μπαταρίες ενόψει του ματς της Κυριακής απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στου Ρέντη αναμένεται να πάνε οι τραυματίες, όπως και το δίδυμο των Βραζιλιάνων Αντρέ Λουίς και Κλέιτον που έπιασαν πρόσφατα… λιμάνι. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε χτες στις προπονήσεις, θα κάνει πρόγραμμα και σήμερα, αλλά η συμμετοχή του στη «μάχη» των «αιώνιων» θα κριθεί το Σάββατο, όταν και θα δοκιμάσει να δει αν είναι οκ το πόδι του. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι ο Ταρέμι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση ο 63χρονος προπονητής θα ήθελε να τους έχει και τους δύο, για να μπορεί να ανακατέψει την… τράπουλα στο ματς. Εξάλλου ο αρχισκόρερ των «ερυθρόλευκων» διαθέτει διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του.

Παράλληλα, ο Λορέντσο Πιρόλα, που είχε γίνει αλλαγή στην αναμέτρηση-τελικό με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, γυμνάστηκε και ανέβασε ρυθμούς την Πέμπτη. Οπότε, όλα θα κριθούν και για τον Ιταλό στόπερ στην τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών. Διαφορετικά θα πάει με το δίδυμο Ρέτσου και Μπιανκόν στο κέντρο της άμυνας ο Βάσκος.

