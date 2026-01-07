Εκτεταμένες παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με επίκεντρο τον αγωνιστικό χώρο.

Από το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, συνεργεία εργάζονται εντατικά για την πλήρη ανανέωση του χλοοτάπητα, με το έργο να ολοκληρώνεται την επόμενη ημέρα. Η επιλογή του «τριφυλλιού» στρέφεται σε φυσικό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς από την Ολλανδία, προϊόν ενός εκ των κορυφαίων διεθνώς κατασκευαστών, με πολυετή παρουσία σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας.

Η τεχνική που εφαρμόζεται διαφοροποιείται πλήρως από ό,τι έχει συνηθιστεί στα ελληνικά γήπεδα. Αντί για μικρά τμήματα, τοποθετούνται τεράστια ρολά αμμώδους χλοοτάπητα, πλάτους περίπου 2,40 μέτρων και μήκους 15 μέτρων, τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλο βάρος. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται στο ελάχιστο οι «ραφές» στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας ένα σχεδόν ενιαίο τερέν, πιο σταθερό και σαφώς πιο αξιόπιστο για τους ποδοσφαιριστές.

Παρότι το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ταχύτερη παράδοση, απρόβλεπτες δυσκολίες στη μεταφορά των υλικών – λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στο εξωτερικό και των αγροτικών μπλόκων στην Ελλάδα – μετέθεσαν ελαφρώς την ολοκλήρωση των εργασιών.

Για τον λόγο αυτό, η αναμέτρηση της Κυριακής (11/01) απέναντι στον Πανσερραϊκό μεταφέρεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, ώστε ο νέος χλοοτάπητας να «δέσει» σωστά και να είναι έτοιμος για αγωνιστική χρήση. Η πρεμιέρα της ανανεωμένης Λεωφόρου θα πραγματοποιηθεί στον αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, οι «πράσινοι» δίνουν οριστική λύση στα προβλήματα ολισθηρότητας που είχαν παρουσιαστεί στη Λεωφόρο το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να επενδύουν σε σύγχρονες υποδομές και υψηλά ποιοτικά στάνταρ.

