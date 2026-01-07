Κόλμαν: «Το πρώτο γκολ του ΟΦΗ και τα λάθη μας έκριναν το παιχνίδι»

Ο Κρις Κόλμαν ανέλυσε τα αίτια του αποκλεισμού του Asteras AKTOR από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας, τονίζοντας πως το παιχνίδι κρίθηκε από λεπτομέρειες και λάθη της ομάδας του.

Ο Ουαλός τεχνικός υπογράμμισε ότι στα πρώτα 25 λεπτά οι Αρκάδες δημιούργησαν ευκαιρίες, ωστόσο στη συνέχεια ο ΟΦΗ πήρε τον έλεγχο, σκόραρε και έκανε το έργο του Αστέρα πιο δύσκολο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αχρείαστο φάουλ από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ, σημειώνοντας πως σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις η ομάδα που σκοράρει πρώτη αποκτά ξεκάθαρο προβάδισμα.



Aναλυτικά όσα δήλωσε:



«Στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 24 λεπτά είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Ήταν ένα από τα παιχνίδια που όταν όλα ξεκινούν στραβά, πάνε στραβά. Μετά το 25' ο ΟΦΗ κυριάρχησε, σκόραρε και όλα έγιναν πιο δύσκολα. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε κάποιες καλές ευκαιρίες, φαινόμασταν λίγο κουρασμένοι, γιατί είχαμε μεγάλη αποχή και από τα παιχνίδια αποκτάς φυσική κατάσταση.



Και με 10 παίκτες κάναμε κάποια πράγματα. Ακολούθησε ο τραυματισμός του Αγγελίδη και όλα έγιναν πιο δύσκολα. Ήταν ένα παιχνίδι που όποια ομάδα έβαζε πρώτη γκολ θα είχε προβάδισμα. Δώσαμε ένα αχρείαστο φάουλ και δεχθήκαμε το γκολ από δικό μας λάθος».

