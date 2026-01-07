Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κόλμαν: «Το πρώτο γκολ του ΟΦΗ και τα λάθη μας έκριναν το παιχνίδι»

Ο Κρις Κόλμαν στάθηκε στο κακό διάστημα της ομάδας του μετά το 25', στο αχρείαστο φάουλ πριν το 1-0 του ΟΦΗ και στον σοβαρό τραυματισμό του Αγγελίδη  

Αστέρας

Ο Κρις Κόλμαν ανέλυσε τα αίτια του αποκλεισμού του Asteras AKTOR από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας, τονίζοντας πως το παιχνίδι κρίθηκε από λεπτομέρειες και λάθη της ομάδας του.

Ο Ουαλός τεχνικός υπογράμμισε ότι στα πρώτα 25 λεπτά οι Αρκάδες δημιούργησαν ευκαιρίες, ωστόσο στη συνέχεια ο ΟΦΗ πήρε τον έλεγχο, σκόραρε και έκανε το έργο του Αστέρα πιο δύσκολο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αχρείαστο φάουλ από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ, σημειώνοντας πως σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις η ομάδα που σκοράρει πρώτη αποκτά ξεκάθαρο προβάδισμα.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 24 λεπτά είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Ήταν ένα από τα παιχνίδια που όταν όλα ξεκινούν στραβά, πάνε στραβά. Μετά το 25' ο ΟΦΗ κυριάρχησε, σκόραρε και όλα έγιναν πιο δύσκολα. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε κάποιες καλές ευκαιρίες, φαινόμασταν λίγο κουρασμένοι, γιατί είχαμε μεγάλη αποχή και από τα παιχνίδια αποκτάς φυσική κατάσταση.

Και με 10 παίκτες κάναμε κάποια πράγματα. Ακολούθησε ο τραυματισμός του Αγγελίδη και όλα έγιναν πιο δύσκολα. Ήταν ένα παιχνίδι που όποια ομάδα έβαζε πρώτη γκολ θα είχε προβάδισμα. Δώσαμε ένα αχρείαστο φάουλ και δεχθήκαμε το γκολ από δικό μας λάθος».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κύπελλο Ελλάδας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark