«Ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε τηλέφωνο τον Αντίνο και τον έπεισε να υπογράψει στον Παναθηναϊκό»

Δημοσιεύματα από την Αργεντινή κάνουν λόγο για τηλεφώνημα του Μπενίτεθ στον Σαντίνο Αντίνο το οποίο ενίσχυσε τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού

Νέες πληροφορίες από την Αργεντινή ενισχύουν το σενάριο μετακίνησης του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, την ώρα που η υπόθεση παραμένει σε κρίσιμη καμπή.

Ο δημοσιογράφος Φέντε Ακόστα, επικαλούμενος όσα μετέφερε ο Σεμπαστιάν Σρουρ στον ραδιοφωνικό σταθμό MDZ Radio, αναφέρει πως, εκτός απροόπτου, ο 20χρονος επιθετικός δεν θα συνεχίσει στη Ρίβερ Πλέιτ, με τις πιθανότητες για μεταγραφή στο «τριφύλλι» να έχουν αυξηθεί αισθητά.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, καθοριστικό ρόλο φέρεται να έχει παίξει τηλεφωνική επικοινωνία του προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, με τον ποδοσφαιριστή, η οποία συνέβαλε στο να πειστεί για το ενδεχόμενο μετακόμισης στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, ο Αντίνο προπονείται χωριστά από την υπόλοιπη ομάδα του, γεγονός που εντείνει τις φήμες περί επικείμενης αποχώρησης, με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται καθοριστικές.

 
