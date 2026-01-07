Νέες πληροφορίες από την Αργεντινή ενισχύουν το σενάριο μετακίνησης του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, την ώρα που η υπόθεση παραμένει σε κρίσιμη καμπή.



Ο δημοσιογράφος Φέντε Ακόστα, επικαλούμενος όσα μετέφερε ο Σεμπαστιάν Σρουρ στον ραδιοφωνικό σταθμό MDZ Radio, αναφέρει πως, εκτός απροόπτου, ο 20χρονος επιθετικός δεν θα συνεχίσει στη Ρίβερ Πλέιτ, με τις πιθανότητες για μεταγραφή στο «τριφύλλι» να έχουν αυξηθεί αισθητά.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, καθοριστικό ρόλο φέρεται να έχει παίξει τηλεφωνική επικοινωνία του προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, με τον ποδοσφαιριστή, η οποία συνέβαλε στο να πειστεί για το ενδεχόμενο μετακόμισης στην Ελλάδα.



Την ίδια στιγμή, ο Αντίνο προπονείται χωριστά από την υπόλοιπη ομάδα του, γεγονός που εντείνει τις φήμες περί επικείμενης αποχώρησης, με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται καθοριστικές.

Cuenta @Sebasrur en MDZ Radio que, salvo un milagro, Santino Andino no jugará en River y que crecieron las posibilidades de ir al Panathinaikos de Grecia. El DT del club europeo Rafa Benítez llamó al jugador y lo convenció. Mientras, el delantero entrena diferenciado. Horas clave pic.twitter.com/P28H6lhMGp — Fede Acosta (@fedeacosta23) January 7, 2026

