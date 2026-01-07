Ευχάριστα νέα στην ΑΕΚ με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας!



Ο Λιθουανός ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση της Τετάρτης (7/1) και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, έχοντας ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε στον προσαγωγό.

Έτσι, κατά πάσα πιθανότητα θα τεθεί στη διάθεση του Σάκοτα για την επερχόμενη αναμέτρηση της Ένωσης με τη Μύκονο (11/1, 13:00), στην κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας «SUNEL Arena» και για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Ο Κουζμίνσκας έχει 7,1 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ ανά μέσο όρο στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί για το φετινό πρωτάθλημα, ενώ τελευταία φορά αγωνίστηκε στο ματς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, στις 7/12.

