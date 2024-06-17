Στις φυλακές Γρεβενών αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα ο 37χρονος καθ ομολογίαν δολοφόνος της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία, ένα έγκλημα που σόκαρε το παννελήνιο.

Ο 37χρονος βρισκόταν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αλλά αποφασίστηκε η μυστική μεταγωγή του στην Πάτρα για την αποφυγή επεισοδίων.

Ετσι σήμερα θα μετακινηθεί στις φυλακές Γρεβενών, ένα σωφρονιστικό κατάστημα «ειδικού τύπου» που φιλοξενεί κρατούμενους που έχουν διαπράξει σεξουαλικής φύσεως αδικήματα.

Οι εντολές που έχουν λάβει οι υπεύθυνοι της φυλακής από την Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής είναι σαφείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την άφιξή του στις φυλακές Γρεβενών, θα υποβληθεί σε τεστ covid και μια σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν είναι χρήστης ουσιών, ενώ θα γίνει και αξιολόγηση της κατάστασης του από κοινωνική λειτουργό, τον αρχιφύλακα του καταστήματος και τη διεύθυνση των φυλακών ενώ αν κριθεί απαραίτητο ή αν το ζητήσει και ο ίδιος θα περάσει και από ψυχιατρικό έλεγχο για να δουν αν υπάρχει ο κίνδυνος αυτοτραυματισμού ή κάποιας περίεργης συμπεριφοράς που θα προκαλέσει προβλήματα.

