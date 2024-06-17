Ανεβάζουν τον πήχη για τις τράπεζες οι επενδυτικοί οίκοι

Οι ξένοι και εγχώριοι επενδυτικοί οίκοι αυξάνουν τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, αλλά και την απόφαση της ΕΚΤ να δώσει το "πράσινο φως" στις πληρωμές μερισμάτων για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, ενώ θεωρούν αρκετά πιθανές τις αναβαθμίσεις στα guidance των διοικήσεων των τραπεζών, με την Πειραιώς να κάνει την αρχή.

Η έγκριση για διαμονή μερίσματος επισφραγίζει την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην κανονικότητα. Έχοντας διανύσει έναν δύσκολο δρόμο, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα οδηγήθηκε στο σημείο όπου η εποπτική αρχή αναγνωρίζει την τεράστια πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την Εθνική, την Πειραιώς, την Eurobank και την Αlpha Bank, οι οποίες προχωρούν σε διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους περίπου 875 εκατ. ευρώ.

Ως θετικό καταλύτη για την πορεία των τραπεζικών μετοχών κρίνουν οι αναλυτές τη διανομή μερίσματος και εκτιμούν ότι θα «ξεκλειδώσει» αξία.

Οι θετικές προοπτικές για τον κλάδο οφείλονται στα αισιόδοξα επιχειρηματικά σχέδια που παρουσιάστηκαν μαζί με τα αποτελέσματα του 2023, τα οποία προβλέπουν ανθεκτικότητα στην κερδοφορία για τα έτη 2024-2026, παρά την πτώση των επιτοκίων και τη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, που αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον.

Στο 10% θα φτάσει η μερισματική απόδοση των ελληνικών τραπεζών το 2026, καθώς θα ευθυγραμμιστεί με εκείνη των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών, εκτιμά η Jefferies. Παρότι τα μερίσματα ξεκινούν από χαμηλά επίπεδα (10-30% των κερδών του 2023), εντούτοις έως το 2026 αναμένεται να φτάσουν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 50%. Η άποψη της JP Morgan είναι ότι οι δείκτες διανομής θα ευθυγραμμιστούν με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους έως το 2025-2026.

Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο στη μείωση των επιπέδων του Κόστους Κινδύνου (CoR).

Αυτό αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης DBRS, τονίζοντας ότι το πρώτο τρίμηνο του 2024, ο μέσος δείκτης CoR για τις τέσσερις συστημικά σημαντικές ελληνικές τράπεζες μειώθηκε στις 77 μονάδες βάσης, σημειώνοντας σημαντική πτώση από 131 μονάδες βάσης το 2023 και 106 μονάδες βάσης το πρώτο τρίμηνο του 2023, ενώ βελτιώθηκε σημαντικά από τις 182 μονάδες βάσης το 2019.

Η BNP Paribas, ενώ σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, χτυπά δύο "καμπανάκια".

Οι βασικές μειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ που ξεκίνησαν στις 6 Ιουνίου 2024 θα μειώσουν τα καθαρά έσοδα από τόκους στις ελληνικές τράπεζες, δεδομένου ότι οι καταθέσεις αντιπροσωπεύουν το 73% των συνολικών υποχρεώσεών τους, περιορίζοντας έτσι την εσωτερική τους ικανότητα να παράγουν κεφάλαια.

Κατά την BNP Paribas, το παραπάνω θα μειώσει τον ρυθμό βελτίωσης της ποιότητας του συνολικού κεφαλαίου, το οποίο εξακολουθεί να περιλαμβάνει 44% αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις και 9% αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, για τις οποίες η ικανότητα απορρόφησης ζημιών είναι μικρότερη από εκείνη του κεφαλαίου CET1.

Οι τιμές στόχοι

Είναι ακριβές οι τραπεζικές μετοχές; Σύμφωνα με την NBG Securities oι ελληνικές τράπεζες είναι διαπραγματεύσιμες με μέσο όρο 0,82 φορές τον δείκτη Ρ/TBV για φέτος έναντι 0,99 φορές για τις ευρωπαϊκές μετοχές των τραπεζών, το οποίο που συνεπάγεται έκπτωση 17%.

H Deutsche Bank αυξάνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες αν και οι πολλαπλασιαστές μπορεί να μην φαίνονται πλέον φθηνοί, πιστεύει ότι η αξία που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες είναι δύσκολο να βρεθεί αλλού. Οι αλλαγές στη σύσταση και την τιμή-στόχο είναι για τη Eurobank σύσταση αγοράς από τα 2,55 ευρώ σε 2,75 ευρώ, Εθνική σύσταση αγοράς από τα 8,95 ευρώ στα 9,50 ευρώ, για την Πειραιώς στα 4,70 ευρώ από 4,20 πριν, ενώ αναβαθμίζει τη σύσταση σε αγορά από διακράτηση και για την Alpha Bank διατηρεί την τιμή στόχο στα 2,20 ευρώ με σύσταση αγοράς.

Η επενδυτική θέση της ΑXIA είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν και ότι η τρέχουσα υποχώρηση τους καθιστά το σημείο εισόδου πιο ελκυστικό. Οι στόχοι είναι για την Alpha Bank στα 2,30 ευρώ, τη Eurobank στα 2,50 ευρώ, την Εθνική στα 8,80 ευρώ και την Πειραιώς στα 5 ευρώ.

Η NBG Securities προχωρά σε αύξηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών, διατηρώντας τις συστάσεις υπεραπόδοσης. Οι νέες τιμές στόχοι είναι για την Alpha Bank τα 2,50 ευρώ από 2,00 ευρώ πριν και 54% περιθώριο ανόδου, για τη Eurobank τα 2,85 ευρώ από 2,10 ευρώ πριν και 32% περιθώριο ανόδου και για την Πειραιώς τα 5,30 ευρώ από 4,50 ευρώ πριν και περιθώριο ανόδου 42%.

Οι τιμές-στόχοι που δίνει η JP Morgan είναι για την Alpha Βank τα 2,40 ευρώ, για τη Eurobank τα 2,40 ευρώ, για την Εθνική τα 8,30 ευρώ και για την Πειραιώς τα 5,35 ευρώ.

Η Goldman Sachs για την Εθνική δίνει τιμή στόχο 10 ευρώ, για την Πειραιώς τα 5,30 ευρώ, για την Alpha τα 1,95 ευρώ και για την Eurobank τα 2,5 ευρώ.

Η Jefferies επιβεβαιώνει τις συστάσεις αγοράς για τις μετοχές τμε τιμή-στόχο για την Alpha Bank τα 2,60 ευρώ, 10,35 ευρώ για την Εθνική , τα 5,25 ευρώ για την Πειραιώς και τα 2,70 ευρώ για τη Eurobank.

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για την Πειραιώς στο 5,78 ευρώ από 5,40 ευρώ. Για την Alpha Bank η τιμή στόχος είναι στα 2,41 ευρώ και για την Εθνική 10,37 ευρώ.

Ισχυρή «ψήφο» στη μετοχή της Eurobank δίνει η βρετανική τράπεζα HSBC, αυξάνοντας τη τιμή-στόχο στα 3,50 ευρώ από 2,00 ευρώ πριν, προβλέποντας περιθώρια ανόδου άνω του 60%. Οι καταλύτες για την αύξηση της τιμής στόχου είναι η αυξημένη συμμετοχή στην Ελληνική Τράπεζα και οι ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά της Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

