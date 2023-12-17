Ήττα Παναθηναϊκού στο Περιστέρι: Ο Ατρόμητος επικράτησε με 3-2

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα… σοκ από τον Ατρόμητο, με 3-2, στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της φετινής Stoiximan Super League.

Σαν σε… συνέχεια του αγώνα με τη Μακάμπι Χάιφα, το «τριφύλλι» όχι μόνο δεν έβγαλε αντίδραση σήμερα αλλά αντιθέτως επανέλαβε τα τραγικά λάθη στα μετόπισθεν, με τον Μπρινιόλι επίσης να κάνει μια ακόμα κακή εμφάνιση, με αποτέλεσμα να πέσει από την κορυφή της βαθμολογίας!

Το πέναλτι του Ιωαννίδη στο 38’ κάθε άλλο παρά προϊδέαζε για τη συνέχεια, η οποία βρήκε την ομάδα των δυτικών προαστίων να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με την προβολή του Έντερ.

Για να ακολουθήσουν η κεφαλιά του Βέργου και το 2-1 στο 50’, καθώς και το πολύ ωραίο σκάψιμο του Ρομπάιγ στο 64ο λεπτό με το οποίο σφραγίστηκε η εντυπωσιακή ανατροπή υπέρ της, ενώ το δεύτερο εύστοχο χτύπημα του Ιωαννίδη από την άσπρη βούλα στο 93' διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα…

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Ατρόμητος παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-3-3, με τον Τσιντώτα στην εστία και τους Κεσχρίντα, Ασεβέδο, Τζαβέλλα και Ντε Μποκ τετράδα στα μετόπισθεν. Κούντε, Καμαρά και Έντερ αγωνίστηκαν στον άξονα και οι Ρομπάιγ-Βαλένσια στα πλευρά του Βέργου, ο οποίος έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το ματς με τη Μακάμπι Χάιφα, σύστημα 4-2-3-1 και τον Μπρινιόλι κάτω από τα γκολπόστ. Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Χουάνκαρ αποτέλεσαν την τετράδα στην άμυνα και οι Ρούμπεν-Βιλένα τους δύο κεντρικούς χαφ. Με τους Παλάσιος-Μαντσίνι στα δύο άκρα της επίθεσης και τον Μπερνάρ πίσω από τον Ιωαννίδη, που ήταν ο μοναδικός προωθημένος.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός πήρε από το ξεκίνημα την κατοχή της μπάλας, ήλεγξε τον ρυθμό αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα στα πρώτα λεπτά.

Με εξαίρεση μια φάση στο 8’, όπου ο Ντε Μποκ πρόλαβε και έδιωξε σε κόρνερ προ του επερχόμενου Ιωαννίδη το επικίνδυνο γύρισμα από δεξιά του Παλάσιος!

Καθώς ο Ατρόμητος ήταν πολύ καλά οργανωμένος και έψαχνε από την πλευρά του τις βαθιές μπαλιές για να γίνει απειλητικός, χωρίς όμως να τα καταφέρει…

Μια ακόμα προσπάθεια των «πράσινων», στο 15’, έμεινε ημιτελής, αφού ο Τζαβέλλας πρόλαβε κι έβαλε την κόντρα στο σουτ του Ιωαννίδη, μέσα από την περιοχή και δεξιά.

Ενώ δεν μπόρεσαν να βγάλουν κάτι ουσιαστικό ούτε και από κάποια διαδοχικά κόρνερ που κέρδισαν στη συνέχεια. Με τον ρυθμό να είναι αρκετά χαμηλός και τους γηπεδούχους να καταγράφουν την πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρουν…

Όταν στο 31ο λεπτό και από τη σέντρα του Κουντέ από δεξιά, ο Βαλένσια πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι αλλά αι ο Μπρινιόλι απέκρουσε εντυπωσιακά στη δεξιά γωνία του, διατηρώντας το 0-0!

Η φάση αυτή φαίνεται ότι… ξύπνησε τον Παναθηναϊκό, πάντως, αφού ανεβασε την πίεσή του και, τρία λεπτά μετά, έχασε διπλή ευκαιρία για το 0-1. Αρχικά με τον Κώτσιρα να βγάζει ωραία κάθετη πάσα στον Παλάσιος που νικήθηκε από τον Τσιντώτα, ενώ στη συνέχεια το σουτ του Βιλένα απέκρουσε με το κεφάλι ο Κούντε!

Τελικά, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο πολυπόθητο για αυτούς γκολ χάρη στην ανατροπή του Παλάσιος από τον Κεσχρίντα και την ψυχραιμία του Ιωαννίδη από τα 11 βήματα, με τον Έλληνα επιθετικό να κάνει το 0-1 με πέναλτι στο 38’.

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

Ωστόσο, από το… πουθενά, ο Ατρόμητος βρήκε γκολ ισοφάρισης στο δεύτερο λεπτό του επιπλέον χρόνου στο πρώτο μέρος. Καθως από ένα φάουλ του Κουντέ, ο Έντερ βγήκε στην «πλάτη» της άμυνας, πρόλαβε τη μπάλα και, σε συνδυασμό με την άστοχη έξοδο του Μπρινιόλι, ισοφάρισε σε 1-1…

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

Εξίσου… σοκαριστικά ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό και το δεύτερο ημίχρονο, όμως, αφού βρέθηκε από νωρίς να… κυνηγάει στο σκορ.

Όταν από νέα αδράνεια που οδήγησε σε σέντρα του Ασεβέδο από αριστερά, ο Βέργος στη μικρή περιοχή νίκησε στον αέρα τον Γεντβάι και με κεφαλιά σκόραρε στην… πρώτη φάση των Περιστεριωτών, στο 50’!

Το «τριφύλλι» απάντησε έξι λεπτά μετά, αλλά όχι… σωστά, καθώς ο αμαρκάριστος Παλάσιος αστόχησε σε κεφαλιά μετά από πάσα ακριβείας του Ρούμπεν για τον Μαντσίνι και το γύρισμα του τελευταίου.

Ο Παλάσιος έκανε ένα ακόμα «πρόχειρο» τελείωμα στο 63’, μέσα από την περιοχή, για να έρθει άλλη μια κακή αμυντική μετάβαση της ομάδας του που οδήγησε στο 3-1 του Ατρόμητου, στην αμέσως επόμενη φάση…

Με τον Έντερ να βγάζει την κάθετη πάσα στον Ρομπάιγ, τον Μπρινιόλι να κάνει διστακτικά την έξοδο από την εστία του και ο Γάλλο εξτρέμ του Ατρόμητου με «σκαφτό» πλασέ να σημειώνει το 3-1!

MVP: Παρότι δεν πέτυχε ούτε ένα από τα τρία τέρματα του Ατρόμητου, εντούτοις ο Πιέρ Κούντε ήταν μέσα στις περισσότερες σημαντικές φάσεις για την ομάδα του... Από δική του ασίστ σημειώνεται το 1-1, ενώ από τα πόδια του ξεκινάει και η φάση του 2-1.

Παράλληλα, ο Καμερουνέζος μέσος ήταν εκείνος που έβαλε το «στοπ» στο δεύτερο σουτ του Βιλένα, στο 0-0!

Η «σφυρίχτρα»: Ο διαιτητής Διαμαντόπουλος δεν επηρέασε το αποτέλεσμα στο Περιστέρι, έχοντας μια νορμάλ διαιτησία. Καταλόγισε σωστά πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού σε ανατροπή του Παλάσιος, ενώ με την υπόδειξη του VAR έδωσε εξίσου σωστά και το δεύτερο, για χέρι του Ντε Μποκ. Δύσκολη φάση άλλη δεν του έτυχε, ενώ στον πειθαρχικό έλεγχο έβγαλε τις κάρτες που έπρεπε, αφού γενικά δεν έγιναν πολλά σκληρά μαρκαρίσματα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Κεσχρίντα, Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Ντε Μποκ, Κούντε, Έντερ (90'+4' Ιμερέκοφ), Καμαρά (87' Φριντγιόνσον), Ρομπάιγ (87' Γιουμπιτάνα), Βέργος, Βαλένσια.

Έμειναν στον πάγκο: Μαρκετζάνι, Αθανασίου, Έρλινγκμαρκ, Κούεν, Ντιρκς, Κιβρακίδης.

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας (68' Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, Γεντβάι (68' Αράο), Χουάνκαρ (88' λ.τ. Κλεϊνχέισλερ), Ρούμπεν, Βιλένα, Παλάσιος (68' Σπόραρ), Μπερνάρ, Μαντσίνι, Ιωαννίδης.

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Ζέκα, Τσοκάι, Γερεμέγεφ.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας).

Βοηθοί: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου (Αρκαδίας), Γεώργιος Χριστάκογλου (Χαλκιδικής).

4ος διαιτητής: Κωνσταντίνος Ανδριανός (Αχαΐας).

VAR: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου).

AVAR: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.