Παναθηναϊκός: Νέα προβλήματα για την Αρμάνι πριν το ματς με Παναθηναϊκό

Τα νέα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Ετόρε Μεσίνα, ακούν στο όνομα του Τζαμπάολο Ρίτσι και του Γιοχάνες Φόιγκτμαν, με τον πρώτο να τίθεται νοκ άουτ για το ματς με τους «πράσινους».
Συγκεκριμένα, ο Ρίτσι έχει τραυματισμό στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες, ενώ ο Φόιγκτμαν έχει μώλωπα στο γόνατο και η συμμετοχή του στο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR είναι αμφίβολη.
