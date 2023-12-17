Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Νέα προβλήματα για την Αρμάνι πριν το ματς με Παναθηναϊκό

Σταματημό δεν έχουν τα προβλήματα τραυματισμών για την Αρμάνι Μιλάνο, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό   

Παναθηναϊκός: Νέα προβλήματα για την Αρμάνι πριν το ματς με Παναθηναϊκό

 Τα νέα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Ετόρε Μεσίνα, ακούν στο όνομα του Τζαμπάολο Ρίτσι και του Γιοχάνες Φόιγκτμαν, με τον πρώτο να τίθεται νοκ άουτ για το ματς με τους «πράσινους». 

Συγκεκριμένα, ο Ρίτσι έχει τραυματισμό στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες, ενώ ο Φόιγκτμαν έχει μώλωπα στο γόνατο και η συμμετοχή του στο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR είναι αμφίβολη. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark