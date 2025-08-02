Παναθηναϊκός: Η τελευταία φορά που έπαιξε με Ουκρανούς – Οι ομοιότητες

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League. Έτσι, θα αντιμετωπίσει ξανά Ουκρανική ομάδα μετά από 2 χρόνια.

Η προηγούμενη ήταν το καλοκαίρι του 2023, όταν είχε βρει απέναντί του την Ντνίπρο, στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Τότε, με προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οι ”πράσινοι” είχαν προκριθεί με συνολικό σκορ 5-3. Στην πρώτη αναμέτρηση είχαν κερδίσει με 1-3.

