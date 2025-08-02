Απόψε αναμένεται στην Αθήνα ο Μπουτά για τον Παναθηναϊκό

Στην τελική ευθεία μπαίνει η απόκτηση του Αουρέλιο Μπούτα από τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Ανγκολέζος μπακ αναμένεται σήμερα το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους πράσινους, ολοκληρώνοντας έτσι το deal.

Ο Μπούτα είναι η επιλογή του Ρουί Βιτόρια για το δεξί άκρο της άμυνας των πράσινων καλύπτοντας το κενό που έχει δημιουργηθεί από την μεταγραφή του Βαγιαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Ανγκολέζος έχει συνεργαστεί με τον Πορτογάλο τεχνικό στη Μπενφίκα με τον Βιτόρια να εισηγείται την απόκτησή του.

Οι πράσινοι έτσι πρόκριναν γρήγορα την περίπτωσή του, ήρθαν σε συμφωνία με την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, με τον παίκτη να περιμένει πλέον την πτήση του για να έρθει στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός όμως προσπαθεί να πραγματοποιήσει και άλλη μία μεταγραφή, ενός μεσοεπιθετικού, όπως ανέφερε και χθες στο ρεπορτάζ του ο Νίκος Αθανασίου. Στο στόχαστρο είναι ο Ανάς Ζαρουρί.

