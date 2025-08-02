«Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Κρους Ασούλ για τον Γιώργο Γιακουμάκη»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης παρουσιάζεται να είναι ο «εκλεκτός» του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη θέση του επιθετικού. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «Primesport» αναφέρει πως οι Θεσσαλονικείς έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στην Κρους Ασούλ για τον δανεισμό του διεθνούς σέντερ φορ, με οψιόν αγοράς, επιχειρώντας να επαναπατρίσει τον 30χρονο επιθετικό.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», ο οποίος βρίσκεται σε αναζήτηση φορ ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν, έχει στοχεύσει τον πρώην άσο της Σέλτικ και της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δίνει το «πράσινο φως» για την κίνηση.

Ο Γιακουμάκης, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, βλέπει θετικά την επιστροφή του στην Ελλάδα και ασκεί πίεση προς τη μεξικανική ομάδα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με τη μεξικανική ομάδα μέχρι το 2028, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να επιθυμούν τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Με τη φανέλα της Κρους Ασούλ, ο Γιακουμάκης έχει 36 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 ασίστ. Η ομάδα του Μεξικού τον απέκτησε με 9 εκατ. ευρώ από την Ατλάντα Γιουνάιτεντ, ενώ νωρίτερα είχε κοστίσει 4,9 εκατ. ευρώ στη μεταγραφή του από τη Σέλτικ προς το MLS.

