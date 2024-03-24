Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει μείνει περίπου τρεις μήνες χωρίς κάποια ομάδα, με τα δημοσιεύματα ανά καιρούς να αναφέρουν πως έχει μπει στο στόχαστρο ορισμένων συλλόγων.

Ο Πορτογάλος τεχνικός σε δηλώσεις του ανέφερε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, ωστόσο το καλοκαίρι θα επιστρέψει στη δουλειά, καθώς όπως τόνισε το ποδόσφαιρο είναι η ζωή του.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω καθόλου νέα. Δεν έχω ομάδα, είμαι ελεύθερος, αλλά θέλω να δουλέψω. Μην ανησυχείτε, το καλοκαίρι θέλω να επιστρέψω πίσω στη δουλειά. Η ζωή μου είναι το ποδόσφαιρο, μπορώ να προπονήσω οπουδήποτε, δεν έχω κάποια πρόβλημα».

Όσο για το αν θα επέστρεφε στην Πορτογαλία: «Ποτέ μη λες ποτέ, ειδικά στο ποδόσφαιρο».

Ο Μουρίνιο από τότε που απομακρύνθηκε από τη Ρόμα έχει αρκετές προτάσεις για να σκεφτεί σοβαρά, αφού η εθνική Πορτογαλίας, η Μπάγερν, η Νάπολι, ομάδες της Premier League, αλλά και η Σαουδική Αραβία, έχουν δείξει έντονα το ενδιαφέρον τους.

