Ποιοι βρίσκονται στη λίστα του Ράφα Μπενίτεθ

Αύριο, Πέμπτη, στις 22:00, στο ΟΑΚΑ ο αγώνας

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα της League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Ρόμα (29/1, 22:00, Ολυμπιακό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πελίστρι. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Καλάμπρια.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή του αγώνα.

Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ -Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.

Ο Σφιντέρσκι συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Πηγή: skai.gr

