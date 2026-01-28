- Ποιοι βρίσκονται στη λίστα του Ράφα Μπενίτεθ
- Αύριο, Πέμπτη, στις 22:00, στο ΟΑΚΑ ο αγώνας
Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα της League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Ρόμα (29/1, 22:00, Ολυμπιακό Στάδιο).
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πελίστρι. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Καλάμπρια.
Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή του αγώνα.
Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ -Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.
Ο Σφιντέρσκι συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.