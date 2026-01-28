Στη δημοσιότητα δόθηκε το επικό trailer της ταινίας Zero A. D. για τη γέννηση του Ιησού, και διαθέτει μια εξαιρετική διανομή ρόλων. Η ταινία, (αρχικά γνωστή με τον τίτλο Bethlehem) είναι μια επερχόμενη βιβλική επική ταινία σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Μοντεβέρντε (σκηνοθέτη του Sound of Freedom και Cabrini).

Η ταινία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της Σφαγής των Νηπίων, όπως περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Επικεντρώνεται στην προσπάθεια της Μαρίας και του Ιωσήφ να προστατεύσουν τον νεογέννητο Ιησού από τον βασιλιά Ηρώδη, τον αγνώριστο Τζίμι Καβίζελ, ο οποίος, κυριευμένος από παράνοια και φόβο για μια προφητεία, διατάζει τη θανάτωση των βρεφών στη Βηθλεέμ.

Η ταινία διαθέτει ένα πολύ δυνατό διεθνές καστ εκτός του Καβίζελ: την Ντέβα Κασέλ, κόρη των ηθοποιών Μόνικα Μπελούτσι και Βενσάν Κασέλ στον ρόλο της Μαρίας (τον ρόλο είχε υποδυθείο και η Μπελούτσι), τον Σαμ Γούορθινγκτον (Avatar) στον ρόλο του γιου του Ηρώδη Αντίπατρου, τον Μπεν Μέντελσον στον ρόλο του Νάας και του Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ως Ιωσήφ.

Η ταινία είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στις αίθουσες των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ λόγω του βιβλικού επίκαιρου θέματος (Χριστούγεννα) αναμένεται να βρει την ίδια περίοοδο τον δρόμο της και στις σκοτεινές αίθουσες της Ελλάδας.

