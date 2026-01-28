Λογαριασμός
Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός - Δείτε βίντεο

Το κοινό του Παναθηναϊκού τίμησε τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Παύλος Γιαννακόπουλος»

ΠΑΟΚ

Ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των θυμάτων του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στην Ρουμανία κρατήθηκε πριν το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για την Α1 Γυναικών.

Οι οπαδοί των «πράσινων» τήρησαν ευλαβικά σιγή τιμώντας τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τις ζωές τους ταξιδεύοντας για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τροχαίο δυστύχημα
