Ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των θυμάτων του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στην Ρουμανία κρατήθηκε πριν το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για την Α1 Γυναικών.



Οι οπαδοί των «πράσινων» τήρησαν ευλαβικά σιγή τιμώντας τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τις ζωές τους ταξιδεύοντας για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

