Σοβαρές ελλείψεις στους γερμανικούς παιδικούς σταθμούς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μόλις το 14% των παιδικών σταθμών στη Γερμανία λειτουργεί με πλήρη στελέχωση προσωπικού το 2024, σύμφωνα με μελέτη του ιδρύματος Μπέρτελσμαν και του αυστριακού Ινστιτούτου Έρευνας για την Οικογένεια.

Η υποστελέχωση των παιδικών σταθμών δυσχεραίνει την κατάλληλη στήριξη των παιδιών, με ειδικούς να προειδοποιούν για αρνητικές συνέπειες στη γλωσσική ανάπτυξη των μικρότερων παιδιών.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, καθώς μόνο το 2% των σταθμών στην Ανατολική Γερμανία και το Βερολίνο θεωρείται ιδανικά στελεχωμένο, έναντι 16,3% στη Δυτική Γερμανία.

Έρευνα αποκαλύπτει το μέγεθος των ελλείψεων προσωπικού. Ένα καθημερινό πρόβλημα για τους γονείς, που φέρνει ξανά στο προσκήνιο διαφορές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας.Πολλοί παιδικοί σταθμοί στη Γερμανία, σύμφωνα με μία νέα μελέτη του γερμανικού ιδρύματος Μπέρτελσμαν και του αυστριακού Ινστιτούτου Έρευνας για την Οικογένεια, δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο ένας στους επτά παιδικούς σταθμούς δεν καλύπτει την «πλήρη στελέχωση» που συνίσταται.



Η υποστελέχωση των παιδικών σταθμών δυσχεραίνει - εκτός από τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων - την κατάλληλη στήριξη των παιδιών στις μονάδες, με ειδικούς να προειδοποιούν για πιθανές αρνητικές συνέπειες, ιδίως στη γλωσσική ανάπτυξη των μικρότερων παιδιών.

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης το 2024 σε ομοσπονδιακό επίπεδο μόνο περίπου το 14% των παιδικών σταθμών λειτουργούσε με πλήρη στελέχωση προσωπικού. Και η υποστελέχωση, όσο απομακρύνεται κανείς από τα «εύρωστα» οικονομικά κρατίδια, γίνεται ακόμα πιο έντονη: στην ανατολική Γερμανία και στο Βερολίνο μόλις το 2% των δομών θεωρείται «ιδανικά στελεχωμένο», ενώ στη δυτική Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 16,3%.Μία αρκετά τραγική ειρωνεία, αν αναλογιστεί κανείς ότι ήδη το 1989 η πρώην Ανατολική Γερμανία διέθετε ένα μεγάλο και αξιόπιστο δίκτυο παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καλύπτοντας τις ανάγκες φύλαξης περίπου 80% των παιδιών κάτω των τριών ετών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νεολαίας (BMBFSFJ) στην πρώην Δυτική Γερμανία τα αντίστοιχα ποσοστά βρίσκονταν κάτω από το 2%.Πηγές: ARD, BMBFSFJ, Deutschlandfunk

