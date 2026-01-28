Ρόμα: «Βλέπει» Χρήστο Τζόλη, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle H Ρόμα δείχνει διατεθειμένη να βγάλει αρκετά χρήματα από τα ταμεία της, με σκοπό να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της

O 24χρονος είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα και η Κλαμπ Μπριζ θα απαιτήσει ένα ποσό μεγαλύτερο των 30 εκατ. ευρώ

Κίνηση για τον Χρήστο Τζόλη φαίνεται πως ετοιμάζει η Ρόμα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από ορισμένα Μέσα της Ιταλίας, οι «τζαλορόσι» σκέφτονται σοβαρά να καταθέσουν πρόταση στην Κλαμπ Μπριζ για τον Έλληνα εξτρέμ.

Το προφίλ του Τζόλη αρέσει στον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο οποίος αναζητά έναν εξτρέμ με ταχύτητα που έχει επίσης το γκολ. Ο 24χρονος τα... σπάει στο Βέλγιο, μετρώντας 32 γκολ και 32 ασίστ σε 88 παιχνίδια.

Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα και η Κλαμπ Μπριζ θα απαιτήσει ένα ποσό μεγαλύτερο των 30 εκατ. ευρώ.

Με τη Ρόμα να δείχνει διατεθειμένη να βγάλει αρκετά χρήματα από τα ταμεία της, με σκοπό να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας του Γκασπερίνι με έναν ποδοσφαιριστή όπως ο Χρήστος Τζόλης.





