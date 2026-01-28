Θρίλερ στη Λεωφόρο με θριαμβευτή τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ νίκησε 88-85 τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» για τη 16η αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών, κάνοντας το 2Χ2 στα ντέρμπι «αιωνίων» του πρωταθλήματος.

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε από τη Φιτζέραλντ με μακρινό σουτ (3-0), με τον Ολυμπιακό να μπαίνει νευρικά στο παιχνίδι και να χάνει συνεχόμενες επιθέσεις. Η Πρινς βρήκε στόχο από κοντά, ενώ η Φιτζέραλντ πήγε στο καλάθι και έγραψε το 7-0. Οι «ερυθρόλευκες» βρήκαν τους πρώτους πόντους από τελείωμα της Τζόνσον, όμως η Σπανού απάντησε άμεσα με τρίποντο για το 10-2. Χριστινάκη και Γούλφολκ έφεραν πιο κοντά τις φιλοξενούμενες (10-7), με την πρώτη να μειώνει στο καλάθι (11-9). Η Πρινς έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι (13-9), με τη Σπανού να ευστοχεί σε ένα ακόμη τρίποντο για το 16-10. Η Χριστινάκη πέτυχε γκολ-φάουλ, όμως η Γαλανόπουλος συνέχισε τον… χορό μακρινών σουτ για τους γηπεδούχους και έγραψε το 19-13. Η Τζόνσον πήρε την ασίστ της Νικολοπούλου και σκόραρε, ενώ η τρομερή Χριστινάκη μείωσε σε 19-17. Η Κριμίλη έβαλε τρίποντο και η Νικολοπούλου από κοντά έγραψε το 23-20 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, η Κριβάσεβιτς έφερε το ματς στον πόντο, όμως η Όκοσουν απάντησε από κοντά για το 25-22. Η Χριστινάκη και η Καρλαύτη έβαλαν μπροστά στο σκορ τον Ολυμπιακό (25-27), αναγκάζοντας την Ερντέμ να καλέσει τάιμ άουτ. Η Πρινς έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό από κοντά (27-27), πριν σκοράρει ξανά με λέι απ για το 29-27. Η Σπανού έβαλε 1/2 βολές (30-27), με την Τζόνσον να πετυχαίνει καλάθι από κοντά για το 30-29. Η Γούλφολκ ευστόχησε από μακριά και έδωσε προβάδισμα στις φιλοξενούμενες, με την Τζόνσον να το επεκτείνει με διπλή προσπάθεια για το 31-34. Η Μπράουν ισοφάρισε μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ (34-34), με τις Κριβάσεβιτς και Όκοσουν να ανταλλάζουν καλάθια για το 38-36. Η Κριμίλη έδωσε «αέρα» πέντε πόντων στον Παναθηναϊκό (43-38) πριν το ημίχρονο.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με δύσκολο καλάθι της Γούλφολκ (43-40), με τη Γαλανόπουλος να απαντάει με τρίποντο για το 46-40. Χριστινάκη και Τζόνσον έφεραν τον Ολυμπιακό ξανά σε απόσταση καλαθιού (48-46), όμως η Κριμίλη και η Πρινς αντέδρασαν άμεσα και έγραψαν το 53-46. Η εξαιρετική Τζόνσον συνέχισε να δίνει σπουδαίες λύσεις στις «ερυθρόλευκες», πριν οι Φιτζέραλντ και Σπανού διαμορφώσουν το 55-48 με βολές. Η Σπυριδοπούλου πέτυχε γκολ φάουλ (55-51), με τη Γαλανόπουλος να ευστοχεί σε τρίποντο για το 58-51. Τζόνσον και Καρλάφτη δεν άφησαν τη διαφορά να ξεφύγει (58-54), με τη Γούλφολκ να μειώνει ξανά στο καλάθι από τη γραμμή των βολών (58-56). Η Χριστινάκη με ατομική ενέργεια ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό (62-62), όμως ο Παναθηναϊκός πήγε με προβάδισμα στο τέταρτο δεκάλεπτο χάρη σε γκολ φάουλ της Κριμίλη (67-62).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, Κολλάτου και Δίελα έδωσαν λύσεις στον Ολυμπιακό, όμως η Σπανού έβαλε συνεχόμενους πόντους και έγραψε το 71-66. Πρινς και Χριστινάκη αντάλλαξαν καλάθια (73-70), με τη Γούλφολκ να κλέβει και να σκοράρει για το 73-72. Η Γιακούμπκοβα έδωσε προβάδισμα στις «ερυθρόλευκες» με τρίποντο (73-75). Η Πρινς πήρε δύο βολές μετά από κρίσιμο επιθετικό ριμπάουντ και τις έβαλε (75-75), ενώ Γούλφολκ και Φιτζέραλντ διαμόρφωσαν το 77-77. Η Κριβάσεβιτς με δύσκολο καλάθι έδωσε νέο προβάδισμα στον Ολυμπιακό (79-81), με τη Φιτζέραλντ να βάζει 1/2 βολές για το 80-81. Η Σπανού έβαλε μεγάλο τρίποντο (84-81), με την Καρλάφτη να απαντάει από κοντά για το 84-83. Η Τζόνσον έβαλε σπουδαίο καλάθι (84-85), με τη Σπανού να κερδίζει δύο βολές και να βάζει τη μία, ισοφαρίζοντας σε 85-85. Η Πρινς έκανε σημαντικό κλέψιμο και η Σπανού με λέι απ έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό, γράφοντας το 87-85. Η Χριστινάκη αστόχησε σε λέι απ ισοφάρισης, με τη Φιτζέραλντ να βάζει 1/2 βολές και να τελειώνει το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 43-38, 67-62, 88-85.

