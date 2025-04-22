Παναθηναϊκός-Εφές: Το πρώτο βήμα για Άμπου Ντάμπι περνάει από το ΟΑΚΑ

Η μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την Αναντολού Εφές στο κατάμεστο ΟΑΚΑ (21:30, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στα playoffs της Ευρωλίγκας, με στόχο το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, με ρεκόρ 22-12. Κάπως έτσι, διασταυρώθηκαν με την τουρκική ομάδα, που έκανε ένα ντεμαράζ προς το φινάλε της regular season και κατάφερε όχι μόνο να μπει στη δεκάδα, αλλά να αποφύγει και τα play-ins.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την πρόκριση σε δεύτερο συνεχόμενο Final Four, στοχεύοντας στο όγδοο «αστέρι». Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες, με το «τριφύλλι» να έχει το πλεονέκτημα έδρας, και άρα την «ασφάλεια» ότι αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι, αυτό θα λάβει χώρα στο γήπεδό του. Το δεύτερο ματς, και πάλι στο ΟΑΚΑ, είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (24/04).

Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Για την Εφές, εκτός θα μείνει σε όλη τη σειρά ο Ροντρίγκ Μπομπουά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Λούκα Μπάνκι.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία).

Το προφίλ της Εφές

Τι έκανε στην κανονική περίοδο

Η Αναντολού Εφές ολοκλήρωσε τη regular season με ρεκόρ 20-14 και τερμάτισε στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Το ρεκόρ της θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερο, ωστόσο «πλήρωσε» το μέτριο ξεκίνημα που έκανε με τον Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς στην τεχνική της ηγεσία. Όταν ο Κροάτης τεχνικός «υποβιβάστηκε» σε βοηθός και ο Λούκα Μπάνκι ανέλαβε τα «ηνία», αμέσως ο τουρκικός σύλλογος άλλαξε εντελώς αγωνιστικό πρόσωπο και άρχισε να προοδεύει.

Eίναι χαρακτηριστικό πως μέχρι την 26η αγωνιστική, η Εφές είχε ρεκόρ 12-14 και δημιουργούσε αμφιβολίες μέχρι και για την παρουσία της στη 10άδα. Ακολούθησε, ωστόσο, ένα «ντεμαράζ», αφού νίκησε τα οκτώ τελευταία παιχνίδια της κόντρα σε Άλμπα, Βίρτους, Μπάγερν, Παρτίζαν, Μπασκόνια, Μακάμπι, Ερυθρό Αστέρα και Ζάλγκιρις, και όχι μόνο μπήκε στην postseason, αλλά γλίτωσε και τα play-ins, εξασφαλίζοντας μία θέση στην εξάδα.

Προφανώς, το φορμάρισμα στο οποίο βρίσκεται η τουρκική ομάδα «ανησυχεί» πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού, και είναι λογικό. Άλλωστε, έχει αποδειχθεί ότι στην Ευρωλίγκα κερδίζει αυτός που παίζει το καλύτερό του μπάσκετ την κατάλληλη στιγμή. Ωστόσο, υπάρχει και μία διαφορετική ανάγνωση.

Σε αυτό το «τρελό» σερί το οποίο έκανε, οι έξι από τις οκτώ νίκες ήρθαν κόντρα σε ομάδες που δεν μπήκαν καν στη δεκάδα. Οι υπόλοιπες δύο ήρθαν κόντρα στην ένατη και τη δέκατη ομάδα του βαθμολογικού πίνακα (Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας). Με άλλα λόγια, κανένα από αυτά τα ροζ φύλλα δεν ήρθε κόντρα σε ομάδα από την «ελίτ» της Ευρωλίγκας!

Φυσικά, αυτό δεν υποτιμάει το κατόρθωμα της Εφές, καθώς κάθε παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι δύσκολο, πόσω μάλλον να κερδίσει κανείς οκτώ συνεχόμενες φορές. Παρόλα αυτά, είναι δεδομένο πως το ευνοϊκό πρόγραμμα βοήθησε την ομάδα του Λούκα Μπάνκι να κάνει αυτό το πολύ δυνατό φίνις και να πάρει τεράστια ψυχολογία για τη συνέχεια.

Το αστέρι και τα κλειδιά

Παρόλο που η απόδοσή του έχει πέσει αισθητά λόγω των αρκετών τραυματισμών, ο Σέιν Λάρκιν παραμένει ο «go-to guy» της Εφές. Ο 32χρονος γκαρντ δεν χρειάζεται συστάσεις, αφού αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία της Ευρωλίγκας, και ο Αταμάν το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, αφού γύρω από αυτόν και τον Βασίλιε Μίτσιτς έχτισε την «αυτοκρατορία» του στην τουρκική ομάδα πριν λίγα χρόνια.

Ο Αμερικανός με τουρκικό διαβατήριο αναμένεται να αναλάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες, καθώς είναι γνωστός για τις ηγετικές του ικανότητες όταν η μπάλα «καίει». Ο Λάρκιν σκοράρει ή δημιουργεί 21,3 πόντους ανά παιχνίδι για την ομάδα του (1ος), και η δική του απόδοση θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την αντίστοιχη της Εφές, αφού πρόκειται για τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη των Τούρκων.

Αν ο Λάρκιν είναι ο «αρχηγός», τότε ο... υπαρχηγός είναι ο Ελάιτζα Μπράιαντ. Ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει εξελιχθεί αργά και σταθερά σε έναν από τους «πυλώνες» της Εφές, και είναι βάσει απόδοσης ο πολυτιμότερος παίκτης της για τη φετινή σεζόν μέχρι τώρα. Ο 30χρονος μετράει 14 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 3,2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο και είναι πρώτος σε αξιολόγηση στην τουρκική ομάδα (15 ranking), προσφέροντας επίσης 21,3 πόντους μέσω σκοραρίσματος ή τελικής πάσας.

Το «οπλοστάσιο» στην περιφέρεια των Τούρκων δεν σταματάει εκεί, αφού υπάρχουν ακόμη ο εξαιρετικός δημιουργός Ντάριους Τόμπσον, ο οποίος «φτιάχνει» πάνω από το 1/4 των πόντων της Εφές όταν βρίσκεται στο παρκέ, αλλά και ο πολύ αθλητικός και αποτελεσματικός σουτέρ, Πι Τζέι Ντοζίερ, που είχε μεγάλο ρόλο πέρυσι στην Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, οπότε μόνο τυχαίος παίκτης δεν είναι.

Tα φόργουορντ αποτελούν την ξεκάθαρη αδυναμία στο ρόστερ του Λούκα Μπάνκι. Στη θέση «3» μοναδική αξιόπιστη λύση είναι ο Τζόρνταν Νουόρα, που ήρθε με μεγάλες «περγαμηνές» από το NBA όμως δεν έχει προσφέρει μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα. Στη θέση «4» κυριαρχεί ο Ρόλαντς Σμιτς, ο οποίος είναι μεν ταλαντούχος, αλλά και αρκετά «βαρύς» ώστε να αντιμετωπίσει τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ή τον Ντίνο Μήτογλου. Το ίδιο ισχύει και για τον Ερτσάν Οσμάνι, που δίνει λύσεις με το μακρινό του σουτ στην επίθεση, αλλά δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην άμυνα, διαθέτοντας αργά πόδια.

Τέλος, η Εφές φαίνεται να πλεονεκτεί του Παναθηναϊκού στη φροντ λάιν, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα της απουσίας του Ματίας Λεσόρ. Ο γνωστός σε όλους Βενσάν Πουαριέ αποτελεί μία επιβλητική παρουσία στη ρακέτα, με την οποία δύσκολα θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα ο αρκετά «σοφτ» Ομέρ Γιουρτσεβέν και ο όχι τόσο σωματώδης Γουένιεν Γκέιμπριελ.

Πίσω από τον Γάλλο, μάλιστα, υπάρχει ο Ντάνιελ Οτούρου, ένας αθλητικός και αποτελεσματικός κοντά στο καλάθι σέντερ, που αποτελεί και τον καλύτερο επιθετικό ριμπάουντερ στην Ευρωλίγκα, ανανεώνοντας το 16,7% των επιθέσεων όταν βρίσκεται στο παρκέ! Μένει να φανεί τι θα «σκαρφιστεί» ο Αταμάν, για να αντιμετωπίσει το δεδομένο έλλειμμα του Παναθηναϊκού στους ψηλούς.

H προϊστορία

Παναθηναϊκός και Εφές μετρούν πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα, έχοντας δώσει πολύ μεγάλο αριθμό αγώνων μεταξύ τους σε κάθε πιθανή φάση της διοργάνωσης, εκτός από τον τελικό!

Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις τους έλαβαν χώρα στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 2000. Πράγματι, τόσο το 2000 όσο και το 2001, ήρθαν αντιμέτωποι σε ημιτελικό Final Four, με τους «πράσινους» να παίρνουν την πρόκριση αμφότερες τις φορές (η δεύτερη στη Σουπρολίγκα) και να κατακτούν το τρόπαιο την πρώτη εξ αυτών.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2005, Παναθηναϊκός και Εφές ήρθαν για πρώτη και τελευταία μέχρι τώρα φορά αντιμέτωποι στα playoffs, με τους «πράσινους» να χαμογελούν και πάλι. Το «τριφύλλι» επικράτησε 2-1 στη σειρά και «έφραξε» τον δρόμο των Τούρκων προς το Final Four.

Έκτοτε, οι δύο ομάδες δεν ήρθαν ποτέ αντιμέτωπες σε αγώνες με τόσο μεγάλο διακύβευμα, όπως τα playoffs ή το Final Four. Μετά από 20 χρόνια, επομένως, Παναθηναϊκός και Εφές θα δώσουν και πάλι μία πολύ σημαντική «μάχη» μεταξύ τους!

Αναλυτικά τα μεταξύ τους παιχνίδια:

25/11/1993: Παναθηναϊκός-Εφές 67-82 (Ημιτελικός γύρος)

27/01/1994: Εφές-Παναθηναϊκός 68-59 (Ημιτελικός γύρος)

22/10/1998: Παναθηναϊκός-Εφές 77-63 (Πρώτη φάση)

16/12/1998: Εφές-Παναθηναϊκός 53-80 (Πρώτη φάση)

18/04/2000: Παναθηναϊκός-Εφές 81-71 (Ημιτελικός Final Four)

11/05/2001: Παναθηναϊκός-Εφές 74-66 (Ημιτελικός Final Four)

06/04/2005: Παναθηναϊκός-Εφές 102-96 (Play offs)

08/04/2005: Εφές-Παναθηναϊκός 75-63 (Play offs)

14/04/2005: Παναθηναϊκός-Εφές 84-76 (Play offs)

08/03/2006: Παναθηναϊκός-Εφές 73-76 (Top 16)

22/03/2006: Εφές-Παναθηναϊκός 56-66 (Top 16)

15/02/2007: Παναθηναϊκός-Εφές 84-57 (Top 16)

08/03/2007: Εφές-Παναθηναϊκός 65-79 (Top 16)

13/02/2008: Εφές-Παναθηναϊκός 74-64 (Top 16)

06/03/2008: Παναθηναϊκός-Εφές 74-65 (Top 16)

11/11/2010: Παναθηναϊκός-Εφές 84-61 (Κανονική Περίοδος)

15/12/2010: Εφές-Παναθηναϊκός 79-78 (Κανονική Περίοδος)

03/01/2013: Εφές-Παναθηναϊκός 78-64 (Top 16)

14/03/2014 Εφές-Παναθηναϊκός 60-65 (Top 16)

12/02/2016 Παναθηναϊκός-Εφές 83-78 (Top 16)

07/04/2016 Εφές-Παναθηναϊκός 91-86 (Top 16)

04/11/2016 Εφές-Παναθηναϊκός 91-83 πρτ. (Κανονική Περίοδος)

13/01/2017 Παναθηναϊκός-Εφές 92-81 πρτ. (Κανονική Περίοδος)

16/11/2017 Εφές-Παναθηναϊκός 81-82 (Κανονική Περίοδος)

04/01/2018 Παναθηναϊκός-Εφές 90-79 (Κανονική Περίοδος)

16/11/2018 Εφές-Παναθηναϊκός 78-62 (Κανονική Περίοδος)

01/02/2019 Παναθηναϊκός-Εφές 88-75 (Κανονική Περίοδος)

31/10/2019 Παναθηναϊκός-Εφές 86-70 (Κανονική Περίοδος)

13/11/2020 Παναθηναϊκός-Εφές 77-80 (Κανονική Περίοδος)

25/03/2021 Εφές-Παναθηναϊκός 85-65 (Κανονική Περίοδος)

27/10/2021 Παναθηναϊκός-Εδές 95-69 (Κανονική Περίοδος)

21/01/2022 Εφές-Παναθηναϊκός 82-81 (Κανονική Περίοδος)

23/12/2022 Εφές-Παναθηναϊκός 88-69 (Κανονική Περίοδος)

02/03/2023 Παναθηναϊκός-Εφές 82-87 (Κανονική Περίοδος)

05/12/2023 Εφές-Παναθηναϊκός 71-68 (Κανονική Περίοδος)

09/01/2024 Παναθηναϊκός-Εφές 83-76 (Κανονική Περίοδος)

13/12/2024 Εφές-Παναθηναϊκός 93-67 (Κανονική Περίοδος)

06/02/2025 Παναθηναϊκός-Εφές 104-89 (Κανονική Περίοδος)

Το ρόστερ της Εφές

0. Σέιν Λάρκιν – G – 1.83μ. – 31χρ.

1. Ροντρίγκ Μπομπουά – G/F – 1.88μ. – 36χρ. (τραυματίας)

3. Τζόρνταν Νουόρα – F – 2.03μ. – 26χρ.

6. Ελάιτζα Μπράιαντ – G/F – 1.96μ. – 29χρ.

8. Σαλίχ Άλτουντας – C – 2.10μ. – 18χρ.

10. Ριντβάν Οντσέλ – G – 1.91μ. – 27χρ.

11. Ρόλαντς Σμιτς – F/C – 2.08μ. – 29χρ.

13. Ντάριους Τόμπσον – G – 1.93μ. – 29χρ.

15. Πι Τζέι Ντοζίερ - G - 1,98μ. - 28χρ.

17. Βενσάν Πουαριέ – C – 2.13μ. – 30χρ.

18. Ντόγκους Οζντεμίρογλου – G – 1.91μ. – 28χρ.

19. Μπουράκ Τσαν Γιλντιζλί – F – 2.03μ. – 30χρ.

24. Ερτσάν Οσμάνι – C – 2.13μ. – 26χρ.

25. Ντάνιελ Οτούρου – C – 2.03μ. – 24χρ.

33. Ερκάν Γιλμάζ – F – 1.96μ. – 26χρ.

35. Ντέρεκ Γουίλις – F – 2.06μ. – 29χρ.

Προπονητής: Λούκα Μπάνκι

