Αταμάν για το βραβείο MVP του Ναν: «Το άξιζε, αλλά πρέπει τώρα να στείλει την ομάδα στο Final-4»

Κορυφαίος παίκτης της Euroleague αναδείχθηκε ο Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR να κερδίζει το βραβείο του MVP στην κανονική διάρκεια της σεζόν.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο προπονητής των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, έδωσε συγχαρητήρια στον παίκτη του, ενώ τόνισε πως σημαντικό δεν είναι το βραβείο του MVP, αλλά η κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

Για την Εφές και το γεγονός πως είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα: «Έχει μεγάλη προοπτική. Δεν ξεκίνησαν καλά αλλά μετά την επιστροφή των τραυματιών τους βρήκαν τον ρυθμό τους και επαιξαν ωραίο μπάσκετ. Τώρα είναι playoffs και οι δύο ομάδες θα μπουν με δύναμη στο court. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι και θα είμαστε έτοιμοι».



Για την άμυνα της ομάδας του και τη δυνατή επίθεση της Εφές: «Η Εφές έχει πολύ καλή επίθεση και καλούς παίκτες. Παίζουν γρήγορα και με καλή οργάνωση. Θα παίξει ρόλο η επίθεση».



Για το βραβείο MVP του Ναν: «O Κέντρικ άξιζε αυτό το βραβείο για την κανονική περίοδο. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έκαναν πολύ καλή σεζόν όπως ο Σόρτς, ο Βεζένκοβ και ο Χέις. Τους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί έκαναν φοβερή χρονιά. Ο κόσμος ψήφισε τον Ναν και το άξιζε. Ελπίζω με αυτό το βραβείο να στείλει την ομάδα στο Final Four. Το να είσαι ο καλύτερος αμυντικός, ο καλύτερος παίκτης και στην καλύτερη ομάδα είναι πολύ καλό. Το σημαντικό, όμως, στο τέλος είναι να κατακτάς το τρόπαιο».

